نابودی درختان سرو 2600 ساله ایلام/ از ناشناختگی تا سوزاندن

به گزارش خبرنگار مهر، درخت سرو از درختانی است که ریشه در فرهنگ ایرانی دارد و جایگاه ویژه ای بین مردم دارد. این درخت به عنوان یک درخت همیشه سرسبز و استوار حتی در سرما پایداری می کند.

درخت سرو از هزاران سال پیش در ایران کاشت شده است و یکی از نمونه های کهنسال این درخت، سرو کاشمر بوده است که بنا به قول مشهور به دست زرتشت کاشته شده بود.

اکنون نیز نمونه های کهنسال دیگری از درخت سرو در برخی از نقاط ایران همچنان استوار است که مهمتر از همه سرو کهنسال چند هزارساله در شهر ابرکوه یزد است که کهنسال ترین سرو جهان به شمار می رود.

درختان 2600 ساله سرو در استان ایلام

استان ایلام دارای عجایب بسیار زیادی در زمینه تاریخی و طبیعی است ولی به دلیل عدم معرفی عجایب این استان در سطح کشور شناخته شده نیست.

درختان سرو زربین واقع در روستا بان سول در بخش چوار از توابع شهرستان ایلام قرار دارند.

همین درختان سرو که بیش از 22 اصله سرو با قدمت بیش از 2600 سال هستند هیچ نامی در کشور ندارند.

جای تاسف دارد که عجایب و شگفتی های دیدنی استان ایلام جایی در کشور ندارند و حال اگر این درختان سرو در استانی دیگر قرار داشتند اکنون شناخته شده بودند در حالیکه این درختان با این عظمت و قدمت تاریخی هنوز در فهرست آثار ملی کشور ثبت نشده است در حالی که خود مسئولان اعلام کرده اند که قدمت تاریخی این درختان 2600 سال است.

گونه ژنتیکی سرو زربین

معاون فنی منابع طبیعی استان ایلام در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: تعدادی از مناطق هستند که توسط اداره کل منابع طبیعی استان ایلام شناسایی می شوند تا گونه های ژنتیکی و بسیار نادر این مناطق زیر چتر حفاظتی بیشتر قرار بگیرند.

عبدالسلام پیری بیان داشت: یکی از این گونه های درختان سرو، زربین هستند که در روستا بان سول چوار قرار دارند.

وی افزود: این سروهای کهنسال طبق اعلام کارشناسان و دستگاه های مرتبط برای سنجش سن و تحقیقات و مطالعات، با 2600 سال قدمت تخمین زده شده اند.

این مسئول عنوان کرد: این درختان سرو جزو قدیمی ترین سروهای کشور هستند.

نابودی درختان سرو ایلام

این درختان کهنسال در محوطه‌ تاریخی ـ طبیعی بان‌سول برفراز روستای بان سرو چوار قرار گرفته است که فاصله روستا تا این محوطه 60 متر است.

اول از همه درختان بر روی تپه ای از درو خودنمایی می کنند ولی از نزدیک عظمت این درختان بیشتر است.

برای اینکه از نزدیک بدانیم حال و روز درختان سرو زربین ایلام در چه وضعیتی قرار دارند به روستای بان سول رفتیم و با صحنه های بسیار تاسف بارتر روبرو شدیم.

سوزاندن این درختان سرو در حالی اتفاق افتاده است که این درختان با ساقه بسیار پهن دارای زیبایی و عظمت هستند.

متاسفانه مسئولان دستگاه های مرتبط برای حفاظت و مستندسازی برای عدم نابودی این درختان کاری انجام نداده اند این در حالی است که این درختان روز به روز بیشتر تخریب می شوند.

طبق اعلام مسئولان سازمان میراث فرهنگی استان ایلام به زودی این درختان در آثار معنوی کشور ثبت می شود اما سئوال اینجاست که مسئولان طی این مدت چرا از درختان تاریخی نگهداری نکرده اند و حال که این درختان به چنین حال و روزی افتاده اند به فکر ثبت افتاده اند.

اثر گرد و غبار و خشکیدگی و همچنین قطع بعضی شاخ و برگ های درختان سرو ایلام باعث شده تعدادی از درختان نیز به طور طبیعی نابود شوند.

ریشه این درختان آنقدر زیاد است که در بین سنگهای رسوبی صحنه های زیبایی را به وجود آورده است ولی باز هم انسانها دست به قطع ریشه بعضی از این درختان زده اند.

به نظر می رسد تاکنون نه مردم نه مسئولان به این درختان تاریخی هیچ توجهی نکرده اند و در مراقبت این درختان کوتاهی کرده اند.

یکی از درختان سرو نیز به طور کامل سوخته و قطع شده است و دستهای انسان برای از بین بردن این درخت زیبا نیز دیده می شود.

به هر حال این درختان سرو در حالی که می توانند به یک اثر مهم تاریخی و طبیعی در آثار ملی کشور ثبت شوند اکنون به حال و روز بدی دچار شده اند.