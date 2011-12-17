450 دستگاه ماشین برفروب در جاده ها مستقر شد

غلامرضا خرمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به همراه این دستگاهها 500 نیروی انسانی در محورهای استان مستقر شدند.

وی با بیان اینکه اکنون 45 اکیپ راهداری در جاده های اصلی و70 اکییپ در جاده های فرعی مستقر شده اند، افزود: 20 راهدارخانه برای تسهیل امور مردم در زمان سرما آماده شده است و هفت راهدارخانه سیار نیز داریم.

خرمی، گشت زنی 58 دستگاه خودروی مجهز، نصب 1400 علائم اخطاری، سه هزارو100 کیلومتر خط کشی، نصب 115 کیلومتر گاردریل، ایجاد 45 کیلومتر روشنایی و ایجاد شیارلرزان در 450 کیلومتر از راههای استان و نصب علائم اطلاعاتی به وسعت دو هزارو200 متر مربع را از اقدامات این اداره برای تسهیل تردد در جاده ها عنوان کرد.