  1. استانها
  2. مرکزی
۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۹:۵۱

به لحاظ کشاورزی/

استان مرکزی سال پر برکتی پیش رو دارد

استان مرکزی سال پر برکتی پیش رو دارد

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس هواشناسی استان مرکزی گفت: استان مرکزی به دلیل بارندگیهای مناسبی که در طول سال، به خصوص پاییز داشته، سال پر برکتی را به لحاظ کشاورزی پیش رو دارد.

محمد ناصر هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بارش های باران در استان مرکزی در حد نرمال بوده است و پیش بینی سال زراعی خوبی داریم.

وی با بیان اینکه، میانگین کل بارش سال زراعی باید به 286 میلی متر برسد، گفت: تاکنون 36 درصد این بازندگی نازل شده است و تا پایان فصل مابقی آن حاصل می شود.

وی با اشاره به اینکه میزان بارش ها در اراک، در این مدت، 100 و نیم میلی متر بوده است گفت: تاکنون بیش از 101 میلی متر بارندگی داشته ایم.

هاشمی، بیشترین بارندگی ها در تفرش با 104 میلی متر وکمترین را مربوط به محلات با 71 میلی متر عنوان کرد.

کد مطلب 1485174

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها