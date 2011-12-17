توجه به پژوهش نباید تنها به یک هفته خلاصه شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های نماز جمعه این هفته اراک افزود: برای آبادانی، پیشرفت و تحقق اهداف سند چشم انداز باید همه برای کشور فداکاری کرده و بیش از پیش تلاش کنند و باید شهرک های تحقیقاتی در کشور راه اندازی شود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی، تاکید کرد: دشمنان ایران اسلامی به خصوص استکبار جهانی قصد دارند با تشدید تحریم ها و جلوگیری از پیشرفت انقلاب اسلامی، مردم را به زانو درآورند بنابراین با تلاش برای تحقق آرمانهای امام راحل، شهیدان والامقام و رهبر معظم انقلاب اسلامی باید دشمنان را ناکام کنیم.



امام جمعه اراک گفت: امروز ایران اسلامی در دانش روز دنیا از جمله هوا و فضا، نانو، سلولهای بنیادین، غنی سازی اورانیوم، آب سنگین، سوخت موشک و امور دفاعی بسیار قدرتمند در دنیا ظاهر شده که این موضوع باید حفظ و تقویت شود.



آیت الله دری نجف آبادی یادآور شد: همچنین برای شکست تحریمهای دشمنان باید صادرات کشور را در بخش های تکنولوژی، مهندسی، فرآیندهای نفتی و پتروشیمی افزایش داد.



وی، ارتباط بین دانشگاه، آموزش و پرورش و صنعت را در استان مرکزی بسیار ضعیف ارزیابی کرد و گفت: هفته پژوهش فرصت بسیار خوبی برای نزدیکی این مراکز است و این استان با وجود 130 هزار دانشجو، 240 هزار دانش آموز و دو هزار واحد صنعتی ظرفیت همکاری بین بخشی را دارد که مسئولان برای تحقق این مهم برنامه ریزی و تلاش کنند.



نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه اراک با گرامیداشت 27 آذرماه روز وحدت حوزه و دانشگاه بیان کرد: در حکومت اسلامی باید حوزه و دانشگاه بیشتر برای تحقق آرمانهای امام راحل و رهبری با یکدیگر تعامل و همکاری داشته باشند.



آیت الله دری نجف آبادی اضافه کرد: در دوران طاغوت هدف رژیم جدایی حوزه از دانشگاه بود تا بتوانند اهداف شوم استکبار را در ایران پیاده کنند اما امروز این دو عامل مهم باید برای آبادانی کشور به لحاظ فیزیکی و دینی با یکدیگر حرکت کنند.

