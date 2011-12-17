11 هزار قالیباف استان مرکزی بیمه شدند

محمد نادری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای حمایت از فرش بافان، هرماه 24 هزار تومان حق بیمه برای آنان واریز می شود.

وی با یادآوری اینکه، تاکنون بیش از 22 هزار بافنده فرش در استان شناسایی شدند، اضافه کرد: این افراد در اولویت بیمه هستند.

رئیس اداره فرش استان مرکزی گفت: بافندگان برای استفاده از خدمات بیمه باید دارای گواهی نامه فنی مهارت یا صلاحیت حرفه ای باشند و یا در آزمون مهارت شرکت کنند.

وی گفت: فرشبافان از سال 85 تا سال گذسته بافندگان تنها از مزایای بازنشستگی بیمه منتفع می شدند اما از سال گذشته تاکنون طبق تفاهم نامه فنی و حرفه ای و سازمان بازرگانی سابق، بافندگان از بیمه درمانی و تکمیلی نیز بهره مند می شوند.

وی در ادامه از ارائه 23 میلیارد ریال تسهیلات با هدف حمایت از فرشبافان و ایجاد اشتغال به بافندگان فرش خانگی و تعاونی های این استان خبر داد و گفت: تا پایان سال جاری دو هزار متقاضی، این تسهیلات را دریافت کنند.

رئیس اداره فرش استان مرکزی افزود: متقاضیان پس از ثبت نام به بانکهای عامل معرفی و می توانند تا سقف 30 میلیون ریال وام با بهره بسیار پایین دریافت کنند.





