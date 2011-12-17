آلایندگی آلومینیوم سازی مستند است/ رأی دیوان عدالت را قبول نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شعبانی فرد با بیان این مطلب در کارگروه کاهش آلودگی هوای شهر اراک ضمن رد رای دیوان عدالت مبنی بر عدم آلایندگی آلومینیوم سازی اراک افزود: رأی دیوان عدالت مبنی بر عدم آلایندگی کارخانه آلومینیوم سازی اراک را به هیچ وجه قبول نداریم.

وی ادامه داد: آلایندگی کارخانه آلومینیوم سازی اراک و اجرای طرح نوسازی از مصوبات هیئت وزیران است و دیوان عدالت حق ورود به این امر را ندارد.

وی با بیان این که دستگاه قضایی استان مرکزی نیز نسبت به رأی دیوان عدالت عکس العمل نشان داده افزود: شکایت دستگاه قضایی مبنی بر آلایندگی کارخانه آلومینیوم سازی اراک و اعتراض بر رأی دیوان عدالت به جدی پیگیری خواهد شد.

استاندار مرکزی گفت: حکم دیوان عدالت مبنی بر عدم آلایندگی آلومینیوم سازی اراک قابل تجدید نظر است و باید به جد از سوی مسئولین استان مرکزی، شهر اراک و رسانه ها پیگری شود تا حقی از مردم شهر اراک ضایع نگردد.

شعبانی فرد افزود: اگر کارخانه آلومینیوم سازی اراک آلاینده نیست پس مصوبات هیئت وزیران تا کنون برای چه بوده ؟ اگر آلاینده است حکم دیوان عدالت براساس چه منطقی صادر شدده است؟

وی با بیان این که مستندات موجود مبنی بر آلایندگی کارخانه آلومینیوم سازی اراک خلاف رأی دیوان عدالت است ادامه داد: من به عنوان نماینده عالی دولت در استان اجازه نمی دهم حق قانونی مردم اراک ضایع شود و این مسئله را به جدی پیگیری می کنم.

استاندار مرکزی تاکید کرد: خروج دیگ های پخت آند کارخانه آلومینیوم سازی به خارج شهر اراک از مصوبات دولت است و در اجرای این مصوبه با کسی شوخی نداریم.

شعبانی فرد با بیان این که دفاع از حقوق شهروندان اراکی در برابر آلایندگی کارخانه آلومینیوم سازی یک وظیفه شرعی و قانونی است گفت: مسئولین استان مرکزی و شهر اراک به جد با رأی دیوان عدالت مبنی بر عدم آلایندگی آلومینیوم سازی اراک برخورد و از حق مسلم مردم شهر اراک کوتاه نخواهیم آمد.

وی افزود: تکلیف آلومینیوم سازی اراک باید هرچه سریع تر معلوم شود چرا که استفاده ار هوای پاک و سالم حق همه مردم شهر اراک است.

استاندار مرکزی در ادامه با بیان این که رأی دیوان عدالت یک رأی شکلی است نه محتوایی گفت: دیوان عدالت حق ورود به این موضوع را ندارد و مصوبه دولت باید به شکل کامل اجرا شود.

شعبانی فرد با اشاره به مصوبات هیئت دولتدر 3 سفر اخیربه استان مرکزی مبنی به آلایندگی آلومینیوم سازی افزود: ما به عنوان مسئولین اجرای مصوبات هیئت دولت در استان مرکزی اجازه نمی دهیم مصوبات دولت روی زمین بماند و تا آخرین لحظه از این مصوبات دفاع و در راستای اجرای آنها تلاش خواهیم کرد.

وی با اشاره به هزینه های هنگفت اجرای طرح های ایجاد فضای سبز در شهر اراک بیان داشت: قرار نیست یک جا هزینه ایجاد فضای سبز برای رفع آلوگی شهر اراک شود و جای دیگر هوای شهر را تخریب کنیم .

استاندار مرکزی تاکید کرد: تمامی کانون های آلاینده هوای شهر اراک را شناسایی و رفع خواهیم کرد حتی اگر یکی از این کانون ها آلومینیوم سازی باشد.



