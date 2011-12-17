جنوب شرق تهران دچار فقر سینما/ مجتمع سینمایی جایگزین سینمای پاکدشت

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستانهای ورامین، پیشوا و پاکدشت با توجه به آثار به جامانده از آنها، دارای تاریخچه ای کهن در کشور هستند و به واسطه تاریخی بودنشان، نقش مهمی در فرهنگ این مرز و بوم ایفا کرده اند، اما متأسفانه این موارد نادیده گرفته می شود.

تنها سینمای جنوب شرق استان تهران در ورامین بود و پلمپ شد

سینما "قدس" ورامین که تنها سینمای جنوب شرق استان تهران محسوب می شد و سالها به فعالیت خود در طی فراز و نشیبهای فرهنگی ادامه داده بود، سال گذشته پلمپ شد و هنوز خبری از ساخت سینمای جدید در ورامین نیست.

سینما قدس یکی از نمادها و نشانه های فرهنگی شهر ورامین بوده و در حافظه تاریخی و فرهنگی مردم جای دارد و همواره مورد توجه علاقه مندان به سینماست.

دلیل پلمپ این سینما، این بود که چندی قبل مالک اولیه این سینما از طریق وکیل خود و رأی دادگستری، اقدام به بازگشت مالکیت کرد و با شکایت وی، سینما پلمپ شد.

شورای شهر و شهرداری ورامین اعلام کرده بودند که اجازه تغییر کاربری نسبت به این سینما داده نمی شود و هر کس این ملک را خریداری می کند، باید فکر تجاری سازی، برج و پاساژ را از سر به در کند.

در حالی که سکوت سنگینی از سوی مسئولان ارشد فرهنگی و اجرایی شهرستان ورامین در این خصوص حکمفرماست، تنها شورای شهر و شهرداری ورامین است که یک تنه ایستاده و طی مصوبه ای ویژه، اجازه تغییر کاربری را از مالک سلب کرده است.

بر اساس اعلام رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر ورامین، شهرداری و شورای اسلامی این شهر آمادگی دارد در صورت تمایل مالک یا مالکان در زمینه حفظ سینما و توسعه کمی و کیفی آن، همکاری ویژه‌ای کند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پاکدشت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجتمع سینمایی جایگزین سینمای خصوصی در پاکدشت می شود و ساخت آن در بودجه سال 90 و 91 شهرستان پاکدشت لحاظ خواهد شد؛ ساخت مجتمع سینمایی پاکدشت در بودجه سال 90 سهیم است و با تخصیص اعتبارات اولیه عملیات ساخت آن آغاز خواهد شد.

مشکلات مالی، ساخت سینمای خصوصی پاکدشت را متوقف کرد

محمد نجفی با اشاره به سینمای خصوصی شهرستان پاکدشت که چندسالی است که متوقف شده، افزود: ساخت سینمای خصوصی شهرستان پاکدشت، در سال 82 مطرح شده بود و به دلیل مشکلات مالی، عملیات آن از سال 89 تاکنون متوقف شده است.

وی گفت: براساس پیگیریهای اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پاکدشت در مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهوری به این شهرستان، ساخت فضایی جدید برای سینمای این شهرستان مطرح شد.

این مسئول ادامه داد: در مصوبات این سفر ساخت مجتمع سینمایی برای این منطقه به تصویب رسید و اعتبارات مربوط به آن نیز در بودجه سال 90 در نظر گرفته شد.

وی عنوان کرد: زمین این مجتمع سینمایی پنج هزار متر مربع است و در صورتی که مبلغ اولیه برای کلنگ زنی آن تخصیص داده شود، ساخت مراحل اولیه آن آغاز خواهد شد.

دو میلیارد تومان اعتبار برای ساخت مجتمع سینمایی پاکدشت

نجفی افزود: در شورای برنامه ریزی استان تهران که در شهرستان پاکدشت برگزار شد، مقرر شد مبلغ دو میلیارد تومان برای ساخت این مجتمع سینمایی درنظر گرفته شد.

وی یادآور شد: این مجتمع سینمایی شامل تجهیزات جنبی، فیلم سازی و ... است که احتمالاً در نزدیکی مجموعه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساخته خواهد شد.

خدمت به فرهنگ با توسعه فضاهای فرهنگی صورت می گیرد

مسئولان باید برای توسعه فضاهای فرهنگی تلاش کنند، چراکه خدمت به فرهنگ در این صورت امکان پذیر می شود.

حال اگر کسی معتقد به کم کردن فضاها و اماکن فرهنگی باشد، خدمتی به فرهنگ نکرده است.

وجود سینما از ضروریتهای هر منطقه ای به شمار می رود و مانند گذشته ها فقط برای تفریح و سرگرمی ایجاد نمی شود، بلکه کارکردهای مهم فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، آموزشی و ... در آن نهفته است.

دلایل بسته شدن سینماها متفاوت است و می تواند دلایل خاص منطقه‌ای نیز داشته باشد، اما قبل از هر چیز باید ضرورت سینما در جامعه تبیین شود.

شهرستانهای جنوب شرق استان تهران از قدمتی تاریخی برخوردارند و نبود سینما در این مناطق که نمونه ای از ضعفهای فرهنگی است، جای پیگیری بیشتری از سوی مسئولان دارد.