وعده های مسئولان درباره متروی ورامین عملیاتی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی در خطبه های نمازجمعه این هفته ورامین افزود: متأسفانه مسئولان به نیازهای این مردم توجه جدی نمی کنند، مسئله مترو با وجود وعده های متعدد، وضعیت روشنی ندارد و قطارهایی که مردم را به تهران جابجا می کنند دچار بی نظمیهای مفرط هستند و به خواسته های مردم کمتر اهمیتی داده می شود.

وی در ادامه از همه مسئولان امر خواست بیشتر قدردان مردم ولایتمدار و جان برکف این خطه بوده و به وعده های خود به آنان جامه عمل بپوشانند.

درسهای عاشورا همواره مورد توجه همه شیعیان باشد

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین در خطبه اول نماز جمعه به بررسی ویژگیهای انسان متقی پرداخته و گفت: انسان متقی کسی است که از نعمات دنیوی برای سفر آخرت بهره گیرد و سرمایه ذخیره کند، آنچه در این دنیا وجود دارد همه فانی است و تنها ذات حضرت حق می ماند، پس برای سفر خود به دنیای باقی از مواهب این دنیا برچینید و بدانید تقوا بهترین زاد و توشه است.

وی با تسلیت ایام شهادت سید و سالار شهیدان به ساحت مقدس امام عصر(عج) و نایب بر حقش مقام معظم رهبری به اهمیت مورد توجه قرار دادن درسهای عاشورا توسط شیعیان اشاره کرده و با تشریح برخی نکات عاشورای حسینی ادامه داد: یکی از صحنه های نورانی و درخشان کربلا عبودیت و بندگی خداوند است، سید الشهدا(ع) و دیگر شهدای کربلا عبد صالح خداوند هستند و به هیچ وجه به غیر از خدا فکر نمی کنند، شب عاشورا ابا عبدالله(ع) به نماز، استغفار، دعا و تلاوت قرآن می پردازد.

حجت الاسلام محمودی تصریح کرد: نکته دوم در عاشورا اطاعت و فرمانبرداری بی چون و چرا از امام زمان بود، شهدای کربلا این فرمانبرداری را به نمایش گذاشتند، در کربلا فضیلت به ولایتمداری و خداشناسی است و نژاد در آن جایگاهی ندارد.

وی ادامه داد: نکته سوم مبارزه با تبییض و قومیت گرایی است، در کربلا می بینیم غلام و ارباب، سفید و سیاه، عرب و عجم همه و همه در یک ردیف قرار می گیرند و نکته آخر دین محوری و عاطفه ستیزی است، بسیاری مواقع عواطف جلوی حق طلبی را می گیرد، بسیاری افراد برای زن و فرزند خود از حق نمی گذشتند اما در کربلا این چنین نشد و بسیاری عاطفه پدری را برای دفاع از امام زمانشان زیر پا گذاشتند و نیز بسیاری از خانمها، شهادت شوهر و فرزند خود را دیدند و دم نزدند.

باید دانشگاهها و مراکز علمی شهرستان تقویت شوند

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین در بخش دیگری از خطبه ها به ۲۷آذرماه سالروز شهادت آیت الله دکتر مفتح اشاره کرد و گفت: حوزه و دانشگاه دو عنصر اساسی در پیشرفت کشور هستند و باید دانشگاهها و مراکز علمی شهرستان تقویت شوند و اگر موانعی وجود داشته باشد برطرف شود تا شاهد ارتقای علمی، فنی و اخلاقی حوزه و دانشگاه باشیم.

وی سپس به سالروز شهادت امام سجاد(ع) اشاره کرده و اظهار داشت: پیام رسانی عاشورا در راس همت این امام بزرگوار (ع) بود.

کنترل پهپاد بی سرنشین آمریکایی قدرت دفاعی ایران و عجز غرب را نشان داد

امام جمعه موقت ورامین سپس به پیروزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در به زمین نشاندن هواپیمای بی سرنشین آمریکایی در ایران اشاره کرده و افزود: این اقدام نیروهای نظامی ایران اقتدار کشور را به نمایش گذاشت، اینکه ایران یک هواپیمای بی سرنشین را به کنترل درآورده و به زمین می نشاند موضوع بسیار مهم و رسوایی امنیتی و نظامی برای آمریکاست، امروز ایران اسلامی به لطف خداوند جزو چند کشور معدود دنیا در زمینه پرنده های رادار گریز و بی سرنشین است.

وی عنوان کرد: کنترل این پهپاد پیشرفته نشان دهنده قدرت دفاعی ایران و عجز آمریکاییهاست و ما این عظمت که شایسته نیروهای نظامی کشور است را به این عزیزان تبریک عرض کرده و از آنان سپاس و تقدیر می کنیم.

مسئولان،رسانه ها و صاحبان فکر و اندیشه باید یوم الله ۹دی را تبیین کنند

حجت الاسلام محمودی با توجه به قرار گرفتن در آستانه یوم الله نهم دی ماه 1388 گفت: حماسه نهم دی ماه برای ملت ایران بسیار تاریخی و سرنوشت ساز بود و مقام معظم رهبری در روزهای اخیر بر تبیین حقایق ۹دی ماه تأکید کردند.

وی اضافه کرد: مسئولان، رسانه ها و صاحبان فکر و اندیشه باید یوم الله ۹دی ماه را تبیین کنند، در فتنه سال ۸۸توطئه بزرگی طراحی شد، افراد و جریانات فراوانی به گروههای ضد انقلاب متصل شدند، دشمنان حتی برای سالهای بعد از ۸۸قانون اساسی طراحی کردند و کلمه اسلام را از آن خط زدند اما بصیرت و هوشیاری جوانان کشور ما طومار آنها را درهم پیچید.

غربیها برای انتخابات مجلس نهم نقشه می کشند

این مسئول سپس به پروژه غربیها در مدیریت کل دنیا اشاره کرده و افزود: غرب معتقد است مغز دنیاست و قلب تپنده دنیا را خاورمیانه می خواند زیرا خاورمیانه مهد ادیان الهی و نیز دارنده ۶۴درصد از ذخایر نفتی و گازی منطقه است بنابراین آن مغز و این قلب می توانند سیاستهای استکباری را اجرا کنند، آنها تنها ایران اسلامی را مانع تصاحب قلب دنیا می دانند و به همین دلیل فتنه ۸۸طراحی شد و امروز هم برای انتخابات مجلس طراحی می کنند و نقشه می کشند اما بدانند این آرزو را به گور خواهند برد.

وی گفت: جوانان کشور باید بدانند در پی این فتنه چه افرادی و چه کسانی بودند، باید بدانند هدف حداقلی دشمنان از بین بردن ارزشها و هدف حداکثری آنها براندازی نرم این نظام مقدس است، خدا را شکر می گوییم که نه تنها سیاستهای آمریکا در ایران شکست خورده بلکه امروز غرب در همه جای دنیا به اضمحلال کشیده شده است.

امام جمعه موقت ورامین ادامه داد: امروز بیداری اسلامی در جهان ایجاد شده و حتی در خود غرب مردم آگاه شده اند و جنبش وال استریت در خود آمریکا عرصه را بر خودکامگان تنگ کرده است، اینها که دولتها را متهم به خشونت می کردند خود با وحشیگری و خشونت با ملت خود برخورد می کنند، یقین داشته باشید دوران زورگویی و استکبارگرایی در جهان به پایان رسیده است.