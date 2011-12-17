86 هزار معلول در فارس شناسایی شد

عبدالحمید کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با توجه به جمعیت بیشترین معلولان مربوط به شهر شیراز است، اظهار داشت: بیشتر معلولیتها مربوط به بیماریهای جسمی- حرکتی است و در این راستا تعداد معلولان در هر شهرستان نسبت به جمعیت آن متفاوت است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص مشکلات معلولان گفت: بیشترین مشکلات این گروه مربوط به فرهنگ سازی است که در این رابطه لازم است مردم متوجه شوند که این افراد نیز افرادی توانمند هستند.

مدیرکل سازمان بهزیستی استان فارس با بیان اینکه معلولان نیز باید در اجتماع مشارکت داشته باشند، تصریح کرد: این افراد در بیشتر حوزه ها از جمله زمینه ورزش، اشتغال و... افرادی توانمند هستند که باید با فرهنگ سازی شرایط حضور آنها در جامعه فراهم شود.

وی با تاکید بر لزوم فراهم شدن بسترهای لازم برای حضور معلولان در جامعه بیان کرد: در صورت تصویب قانونی که در دست اقدام است شرایط حضور این افراد در جامعه به نحو مطلوبی فراهم می شود.

مناسب سازی محیط در فارس برای حضور معلولان وجود ندارد



کشاورز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط محیطی در این استان برای حضور معلولان گفت: متاسفانه در استان فارس و شهر شیراز مناسب سازی محیط از جمله خیابانها، خودپردازهاو...به خوبی انجام نشده و معلولان با مشکلاتی روبه رو هستند.

وی تاکید کرد: قانون جدید شرایط حضور معلولان را در سطح جامعه فراهم می کند و با این امر مشکلات آنها برطرف می شود.

مدیرکل سازمان بهزیستی استان فارس در ادامه با اشاره به اشتغال معلولان نیز بیان کرد: در این استان طی مدت اخیر اقدامات مناسبی برای اشتغال معلولان انجام شده و در این راستا معلولان در بخشهایی مشغول به کار شده اند که مناسب با شرایط آنها باشد.

کشاورز گفت: در این مدت در کلاسهای فنی و حرفه ای برای آموزش رایانه، تعمیر تلفن همراه و... شرکت کرده و پس از اخذ مدرک لازم از تسهیلات مشاغل خانگی استفاده کرده و مشغول به کارند.

وی همچنین بر ایجاد شرایط مناسب برای اشتغال معلولان تاکید کرد و افزود: سه درصد از سهمیه اشتغال در دستگاه های دولتی مربوط به معلولان است که در این زمینه از مسئولان امر می خواهیم که همکاری بیشتری داشته باشند.