وضعیت رو به بهبود در صنعت مرغداری فارس

بیژن دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با وضعیت کشتارگاه های طیور در استان فارس بیان کرد: در فارس بیش از 17 واحد کشتارگاه صنعتی و بهداشتی طیور وجود دارد که هرکدام از این کشتارگاه ها بین سه تا شش بازرس بهداشت دارد.

وی افزود: این بازرسان کار نظارت بر کشتار، بسته بندی، عرضه به بازار به صورت تازه و بسته بندی را برعهده دارند.

مدیرکل دامپزشکی استان فارس تصریح کرد: به طور متوسط به صورت شبانه روز حدود 300 تن مرغ در این واحدها کشتار می شود.

وی گفت: این کشتارگاه ها هم در شب و هم در روز فعال هستند و کار بسته بندی نیز همزمان در این کشتارگاه ها انجام می شود.

دهقان در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با ارائه مرغ بیمار نیز بیان کرد: به طور معمول زمانی که مرغها وارد کشتارگاه ها می شوند مورد معاینه و بازرسی قرار می گیرند و مرغهای ناسالم مشخص و حذف می شوند.

وی ادامه داد: در این راستا مرغها با نظارت دامپزشکی واکسیناسیون شده و اقدامات قرنطینه ای انجام و با این روش از بسیاری بیماریها جلوگیری می شود و در صورتیکه مرغی بیمار شد پس از طی شدن دوره درمان و رعایت زمان منع مصرف وارد بازار می شود.

مدیرکل دامپزشکی استان فارس با بیان اینکه مرغداریهای استان دارای استاندارهای لازم هستند، اظهار داشت: مرغداریهایی که در استان فارس ساخته شده و به بهره برداری می رسد همه دارای استاندارهای لازم هستند.

دهقان افزود: به طور کلی وضعیت مرغداریهای استان فارس رو به بهبود بوده و رشد و توسعه خوبی را در صنعت مرغداری این استان شاهد هستیم.

وی گفت: امیدواریم با تقویت تشکلهای تعاونی و یکپارچه سازی تولید مرغ گامهای مطلوبی در تقویت صنعت مرغداری فارس ایجاد شود.