فارس 10 ایستگاه سنجش آلودگی هوا کم دارد

حسینعلی ابراهیمی کارنامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دستگاه های سنجش آلودگی هوا در استان فارس گفت: در این استان برای پایش وضعیت آلودگی هوا حداقل به 10 دستگاه نیاز است تا به طور مداوم وضعیت آلودگی هوا را در شهرستانهای فارس پایش کنیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر فقط دو دستگاه سنجش آلودگی هوا به صورت ثابت در شیراز وجود دارد البته دو دستگاه سیار سنجش آلودگی نیز وجود دارد که با توجه به آلودگیها در نقاط مختلف از آن استفاده می شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مذاکره این اداره با دانشگاه شیراز در خصوص پایش آلودگی هوا بیان کرد: اداره کل محیط زیست استان فارس با دانشگاه شیراز به منظور پایش ماهواره ای آلودگی هوا وارد مذاکره شده و اقداماتی نیز انجام شده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر اقداماتی پیرامون تولید نقشه های آلودگی انجام شده و قرار است در صورتیکه پاسخگوی نیازها باشد این اقدام گسترش یابد.

ابراهیمی کارنامی در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با وضعیت آلودگی هوا در استان نیز گفت: تا چند ساعت قبل در فارس شاهد آلودگی هوا نبوده ایم و در رنج استاندارد است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس تاکید کرد: در صورتیکه شاهد آلودگی هوا در استان باشیم و این امر از رنج استاندارد خارج شود موضوع را اعلام خواهیم کرد.