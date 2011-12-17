پیش فروش بلیط نوروزی اتوبوس درفارس از 15 اسفند آغاز می شود

احمد خواست خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر در زمینه فروش بلیط های نوروزی افزود: جلسات اولیه با شرکتها برای فروش بلیط های نوروزی تشکیل شده و در این راستا اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: شرکتهای حمل و نقل اعلام آمادگی کرده و مشکلی در خصوص فروش بلیط های نوروزی وجود ندارد.

مدیرکل سازمان حمل و نقل و پایانه های استان فارس گفت: از 15 اسفندماه فروش بلیط به صورت اینترنتی و... آغاز شده و مردم برای تهیه بلیط با مشکلی روبه رو نخواهند شد.

وی اظهار داشت: همچنین سعی شده که برای این ایام بلیط دو سر فروش هم داشته باشیم تا افراد بتوانند به راحتی بلیط بر گشت خود را نیز تهیه کنند.

خواست خدایی با بیان اینکه این اداره کل آمادگی کامل برای نوروز دارد، تصریح کرد: همچنین با هماهنگی صورت گرفته کنترل و نظارت از جمله معاینات فنی و... بر روی خودروها انجام می شود تا ناوگانها بدون نقص در جاده ها تردد کنند.

وی تاکید کرد: در این راستا از تردد خودروهای دارای نقص فنی جلوگیری می شود.