نفت در باد قهرمانی خوابیده بود/ رقابت سختی برای نایب قهرمانی داریم

احمد صافی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: در جام باشگاه‌های جهان در پیکار با نفتی ها اسیر بی عدالتی داوری شدیم، ولی در مبارزات روز جمعه با همان ترکیب موفق شدیم این تیم را قاطعانه شکست دهیم.

وی افزود: در ترکیه دو کاراته کای اصلی خود را به همراه نداشتیم ولی اینجا نفرات خود را کامل و با آمادگی بالا در اختیار داشته و اعضای تیم هم واقعا خوب کار کرده و مزد تمرینات مستمر هفته های اخیر را کسب کردند.

سرمربی دانشگاه در مورد قضاوت داوران در پیکارهای هفته دوم هم گفت: سالن افراسیابی برای این مسابقات واقعا مناسب بود و داوران با تجربه تری هم دعوت شده بودند و انصافا هم شاهد قضاوتهای کم اشتباهی بودیم.

صافی در مورد نتیجه نهایی دانشگاه در لیگ گفت: دور رفت در مبارزه با ارژن فارس غافلگیر شدیم. ضمن اینکه در سه دیدار اشتباهات داوری به ضرر ما تمام شد ولی از این پس حق هیچگونه اشتباهی نداریم و اگر می خواهیم سکوی دوم را از دست ندهیم باید در همه بازیهای خود پیروز شویم.

تیم کاراته دانشگاه آزاد روز جمعه با دو پیروزی به رده دوم جدول صعود کرد.