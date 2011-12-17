به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات که روز گذشته در سالن "گواشین" شهر "کینگ دائو" آغاز شده فردا یکشنبه به پایان می رسد که جواد محجوب و محمدرضا رودکی نمایندگان کشورمان در روز پایانی می باشند.

در وزن 100- کیلوگرم جواد محجوب در گروه B دور نخست استراحت داشته و سپس به دیدار "دیمیتری پیترز" از آلمان خواهد رفت. این آلمانی 27 ساله در مکان 23 رنکینگ جهانی قرار دارد و تنها مدال برنز اروپا در سال 2003 را در کارنامه خود دارد. محجوب در صورت برتری باید با برنده دیدار "رژیم اشغالگرقدس" و مراکش مبارزه کند.

محمدرضا رودکی سرگروه تیم ملی که قبل از سفر به چین آسیب دیده بود در گروه A دور نخست به دیدار "مارتین پادار" از استونی می رود. "پادار" 35 ساله در مکان 19 رنکینگ جهانی است و 6 مدال رنگارنگ از مسابقات قهرمانی اروپا و عنوان هفتمی جهان در سال 2005 را در کارنامه خود دارد. رودکی در صورت برتری برنده دیدار مراکش و بلاروس می رود.

اما روز جمعه مبارازت دو وزن سبک برگزار شد. در وزن 60- کیلوگرم "زانتی یارا" از اوکراین به مدال طلا دست یافت. "تاکاتو" از ژاپن دوم شد و مدال برنز مشترک هم به "عیسام نور" از فرانسه و "اسماتوف" از قزاقستان رسید.

"گادانوف" از روسیه مدال طلای وزن 66- کیلوگرم را به خود اختصاص داد. "کووالسکی" از لهستان به مدال نقره دست یافت و "درابتو" از اکراین و "دیمتری دارگان" از فرانسه به طور مشترک سوم شدند.

رقابتهای جایزه بزرگ چین با حضور 406 جودوکار از 61 کشور جهان در "کینگ دائو" چین جریان دارد که معلومات و قاسمی نژاد امروز به دیدار رقبای خود می روند.