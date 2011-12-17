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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۴۱

جودوی بین‌المللی چین/

محجوب و رودکی یکشنبه به روی تاتامی می‌روند

محجوب و رودکی یکشنبه به روی تاتامی می‌روند

آخرین روز از رقابتهای جودو جایزه بزرگ چین با مبارزه دو نماینده سنگین وزن کشورمان پیگیری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات که روز گذشته در سالن "گواشین" شهر "کینگ دائو" آغاز شده فردا یکشنبه به پایان می رسد که جواد محجوب و محمدرضا رودکی نمایندگان کشورمان در روز پایانی می باشند.

در وزن 100- کیلوگرم جواد محجوب در گروه B دور نخست استراحت داشته و سپس به دیدار "دیمیتری پیترز"  از آلمان خواهد رفت. این آلمانی 27 ساله در مکان 23 رنکینگ جهانی قرار دارد و تنها مدال برنز اروپا در سال 2003 را در کارنامه خود دارد. محجوب در صورت برتری باید با برنده دیدار "رژیم اشغالگرقدس" و مراکش مبارزه کند.

محمدرضا رودکی سرگروه تیم ملی که قبل از سفر به چین آسیب دیده بود در گروه A دور نخست به دیدار "مارتین پادار" از استونی می رود. "پادار" 35 ساله  در مکان 19 رنکینگ جهانی است و 6 مدال رنگارنگ از مسابقات قهرمانی اروپا و عنوان هفتمی جهان در سال 2005 را در کارنامه خود دارد. رودکی در صورت برتری برنده دیدار مراکش و بلاروس می رود.

اما روز جمعه مبارازت دو وزن سبک برگزار شد. در وزن 60- کیلوگرم "زانتی یارا" از اوکراین به مدال طلا دست یافت. "تاکاتو" از ژاپن دوم شد و مدال برنز مشترک هم به "عیسام نور" از فرانسه و "اسماتوف" از قزاقستان رسید.

"گادانوف" از روسیه مدال طلای وزن 66- کیلوگرم را به خود اختصاص داد. "کووالسکی" از لهستان به مدال نقره دست یافت و "درابتو" از اکراین و "دیمتری دارگان" از فرانسه به طور مشترک سوم شدند.

رقابتهای جایزه بزرگ چین با حضور 406 جودوکار از 61 کشور جهان در "کینگ دائو" چین جریان دارد که معلومات و قاسمی نژاد امروز به دیدار رقبای خود می روند.

کد مطلب 1485192

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