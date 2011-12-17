تهران و مازندران قهرمان اسپیداسلالوم کشور شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مسابقات که با شرکت 93 اسکیت باز در قالب 16 تیم از هفت استان مازندران، اصفهان، تهران، گلستان، البرز، چهارمحال‌ و بختیاری و قزوین دو روز در سالن حجاب بابلسر برگزار شد، تیم مازندران در هر دو رده سنی کمتر از چهارده سال و بالای چهارده سال دختران با کسب 15 امتیاز جام قهرمانی را در خانه بالای سر برد.

دراین بخش، تیم های اصفهان با 12 و چهار محال و بختیاری با سه امتیاز دوم و سوم شدند.

در نتایج بخش انفرادی این مسابقات و در گروه سنی کمتر از چهارده سال دختران لعیا عربی و مهرنوش نکوگل، هر دو از اصفهان اول و دوم شدند و مینا جعفری از چهارمحال و بختیاری، در جای سوم ایستاد.

در رده سنی بالای چهارده سال سال دختران، مازندرانی ها با مهسا رحیمی، فاطمه پایدار، آزیتا نبوی و زهرا محمدی به ترتیب مقامهای اول تا چهارم را از آن خود کردند.

در نتایج تیمی بخش پسران، درهر دو رده کمتراز چهارده و بالای چهارده سال، تیم تهران با 15 امتیاز مقام قهرمانی را کسب کرد و تیم های اصفهان با هفت و البرز با پنج امتیاز به ترتیب عنوانهای دوم و سوم این مسابقات را به خود اختصاص دادند.

در نتایج انفرادی بخش پسران کمتر از 14 سال، علیرضا پور نایب از اصفهان قهرمان شد و دو اسکیت باز تهرانی به نامهای پدرام رنجبر و امیر حسین رعدی، در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.

در نتایج انفرادی بالای چهارده سال بخش پسران، فربد متوسلی از تهران در صدر ایستاد و بهرنگ شمس و محمد رضا فاضلی هر دو از البرز به ترتیب دوم و سوم شدند.