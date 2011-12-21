رئیس جمهور تیمور شرقی از برنامه هسته ای ایران حمایت کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل ازاطلاعیه بخش مطبوعاتی سفارت کشورمان، "راموس هورتا" که جایزه صلح نوبل را نیز دریافت کرده است، خطاب به کشورهای دارای سلاح هسته ای گفت : دیگر وقت آن فرا رسیده که این کشورها با جدیت اقدام به برچیدن زرادخانه های هسته ای، شیمیایی و بیولوژیکی کنند.

وی افزود: قدرت های هسته ای دنیا خصوصأ آنهایی که در دوران جنگ جهانی دوم ظهور یافته اند کشورهایی هستند که خود باید به الگویی برای خلع سلاح هسته ای، شیمایی و بیولوژیکی تبدیل شوند.

وی در ادامه ضمن تقدیر از ابتکار عمل رئیس جمهوری آمریکا برای ازسرگیری مذاکرات خلع سلاح، گفت : قدرت های دارای سلاح های کشتار جمعی بیش از اندازه کند و ترسو هستند، زیرا پس از سخنرانی "اوباما" در پراگ و یا در شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز شاهد هیچ اقدام اجرایی از طرف آنها نبودیم.

رئیس جمهور تیمور شرقی با اشاره به اینکه امیدوار است شرایط مربوط به موضوع هسته ای ایران پیچیده تر نشود ابراز امیدواری کرد ایران، طرفهای مرتبط و آژانس بین المللی انرژی اتمی بتوانند به سمت تایید سخنان رئیس جمهور ایران که بارها بر غیرتسلیحاتی بودن برنامه هسته ای کشورش تأکید کرده بود، پیش رود.

راموس در بخش دیگری از سخنان خویش با اشاره به تحولات اخیر خاورمیانه که کشورهای حاضر در آن را به سمت آینده ای بهتر سوق می دهد و همچنین با تأکید بر نیاز به عقل مداری و احتیاط طرفین دخیل در این تحولات، ابراز امیدواری کرد تا در نتیجه این تحولات صلح، دموکراسی و ثبات در منطقه خاورمیانه برقرار شود.