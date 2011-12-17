سازمان عمران آمل فاتح حساس ترین بازی دسته یک هندبال شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم سازمان عمران شهرداری آمل در هفته پنجم مسابقات دسته یک هندبال باشگاههای کشور، جمعه شب در سالن ورزشی پیامبر اعظم (ص) این شهرستان، میزبان تیم هیئت هندبال نجف آباد اصفهان بود و در پایان میهمان خود خود را با اختلاف یک امتیاز و با نتیجه نزدیک 29 بر 28 با شکست بدرقه کرد.

تیم سازمان عمران شهرداری آمل، با کسب این پیروزی با ارزش دومین پیروزی خود را در این مسابقات کسب کرد و با یک تساوی و دو شکست خارج از خانه، به صعود به مرحله دوم این مسابقات امیدوار شد.

برای دیدار حساس دو تیم، فدراسیون هندبال علیرضا موسویان وحمید رضا تقوی، از داوران بین المللی برای قضاوت این مسابقه به همراه علیرضا سلیمانی وعلی حیات پور، به عنوان ناظر داوری و نماینده فدراسیون در آمل حضور داشتند.

دو تیم نیمه نیمه نخست مسابقه را با تساوی 12 بر 12 به رختکن رفتند.

نیمه دوم این مسابقه، برای هر دو تیم متفاوت بود. بهرام خادمی سرمربی تیم سازمان عمران شهرداری آمل که در این مسابقه چهار بازیکن اصلی خود را در اختیار نداشت ، طوفانی آغاز کرد و با چهار گل پیاپی از حریف خود پیشی گرفت.

اما غفلت مهاجمان این تیم در زدن توپ آخر به سمت دروازه تیم نجف آباد، سبب شد تا تیم میهمان نتیجه را به تساوی بکشاند و تا دو دقیقه انتهایی مسابقه برای هردو تیم حساس تر دنبال شود.

هوشیاری بازیکنان با تجربه تیم آملی از جمله مجید نادار قدرتی زن آمل سبب شد تا تیم آمل با اختلاف یک گل از حریف خود پیشی بگیرد و با اداره بازی با نتیجه 29 بر 28 پیروز از زمین مسابقه خارج شود.

تیم سازمان عمران آمل، در حالی هفته ششم این مسابقات در دیداری خارج از خانه میهمان تیم شهید سیروس نوبخت لارستان است، که این تیم را در هفته سوم در آمل شکست داده بود.

تنها نماینده مازندران در این مسابقات در دو مسابقه قبلی خود به تیمهای نفت و گاز گچساران و هیئت هندبال نجف آباد باخت.

مسابقات هندبال دسته یک باشگاههای کشور، با حضور 12 تیم در سه گروه چهار تیمی برگزارمی شود و تیم شهرداری آمل در گروه یک این مسابقات، با تیم های شهید سیروس نوبخت لارستان، نفت و گاز گچساران و هیئت هندبال نجف آباد همگروه است.

تیم های اول ودوم هرگروه به مرحله دوم این مسابقات صعود و در پایان این مسابقات، دو تیم برتر جواز حضور در رقابتهای لیگ برتر را کسب خواهند کرد.