جایگاه سومی کاله مازندان در دسته یک بسکتبال حفظ شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های کاله مازندران و تکماش قزوین شامگاه جمعه در چارچوب هفته دهم مسابقات لیگ دسته یک بسکتبال باشگاههای کشور، در سالن ورزشی سردار سجودی بابل به مصاف هم رفتند که در پایان تیم کاله با نتیجه 77 بر59 میهمان خود را با شکست بدرقه کرد و هفتمین پیروزی این فصل خود را در این مسابقات کسب کرد.

تیم کاله با این پیروزی 17 امتیازی شد و بر حسب گل زده کمتر نسبت به نماینده کردستان، در مکان سوم جدول رده بندی گروه دوم این مسابقات قرار گرفت.

دو تیم در حالی درهفته دهم این مسابقات به مصاف هم می روند که تیم کاله در دیدار هفته گذشته، حریفان خود را شکست داده بودند و این وضعیت انگیزه های دو تیم را برای کسب پیروزی دو چندان کرده بود.

تیم کاله، در هر چهار کوارتر این دیدار، برتری خود را برابر حریف قزوینی حفظ کرد و در پایان این دیدار با اختلاف 18 امتیاز با پیروزی زمین مسابقه را ترک کرد.

انگیزه بالایی که بازیکنان تیم کاله در این دیدار برای پیروزی برابر حریف خود داشتند عاملی برای برتری آنان در این دیدار خانگی شده بود.

حضور حدود هزار نفر از تماشاچیان بابلی، بر جذابیت های این مسابقه افزوده بود به طوری که تشویق های بی امان آنان ، سهم بسزایی دربرتری تیم کاله داشت.

تیم کاله مازندران، در حساس ترین دیدار هفته یازدهم این مسابقات در دیداری سخت در تهران به مصاف تیم آرارات صدرنشین این گروه می رود.

مسابقات دسته یک بسکتبال باشگاههای کشور، با حضور 22 تیم در دو گروه 11 تیمی به صورت رفت و برگشت برگزار می شود.

تیم کاله به عنوان تنها نماینده مازندران در این مسابقات حضور دارد و از امیدهای اصلی کسب عنوان قهرمانی محسوب می شود.