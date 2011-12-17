بازیکنان و کادر فنی هندبال سازمان عمران آمل پاداش نقدی دریافت کردند

هاشم جمشید پناه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این هدیه به پاس تلاش و زحمات فراوان بازیکنان و کادر فنی تیم سازمان عمران شهرداری آمل و قدردانی از پیروزی غرور آفرین آنان برابر نماینده نجف آباد اهدا خواهد شد.

وی افزود: پیروزی آنان سبب خوشحالی شمار زیادی از مشتاقان به رشته هندبال شد که در سالن ورزشی پیامبر اعظم (ص) آمل از نزدیک شاهد رقابت دو تیم بودند.

رئیس اداره ورزش و جوانان آمل ادامه داد: در صورت صعود آنان به مرحله دوم مسابقات هندبال دسته یک باشگاههای کشور، این اداره از آنان حمایت بیشتری خواهد کرد.

جمشیدپناه اضافه کرد: خوشبختانه رشته هندبال آمل با حضور تیم سازمان عمران در دسته یک، طرفداران زیادی را به سالن کشانده و این جای خوشحالی دارد که این شهرستان فقط در یک رشته والیبال توانمند نیست و در رشته های دیگر می تواند در سطح کشوری بدرخشد.

سازمان عمران شهرداری آمل، در حساس ترین دیدار هفته پنجم مسابقات لیگ دسته یک هندبال باشگاههای کشور، شامگاه جمعه در آمل، میزبان هیئت هندبال نجف آباد اصفهان بود و در پایان میهمان خود را با اختلاف یک امتیاز و با نتیجه نزدیک 29 بر 28 شکست داد.