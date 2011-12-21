دولت تایلند گذرنامه جدید برای تاکسین شیناواترا صادر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی خبر آسیا، تاکسین شیناواترا که از سال گذشته با دریافت گذرنامه از کشور مونته نگرو و به عنوان شهروند این کشور سفرهای بین المللی خود را انجام داده، اسناد مربوط به صدور گذرنامه خود را از سفارت تایلند در ابوظبی دریافت کرده است.

سخنگوی وزرات امور خارجه تایلند در این خصوص به خبرنگاران گفت : صدور گذرنامه ارتباطی با بازگشت یا بیگناه بودن او ندارد و تنها نشان دهنده تابعیت اوست.

"تانی تونگپاکدی" افزود: هیچ یک از سازمانهای دولتی مانند پلیس، قوه قضاییه و وزارت کشور تایلند با صدور گذرنامه برای شیناواترا مخالفتی ندارند.

مخالفان دولت تایلند با انتقاد از صدور گذرنامه برای تاکسین آن را زمینه سازی برای بازگشت نخست وزیر مخلوع به تایلند دانستند و اتهامات خود را مبنی بر قصد "یینگ لاک شیناواترا" نخست وزیر فعلی و خواهر تاکسین شیناواترا برای بازگرداندن برادر فراری خود به تایلند را تکرار کردند.

تاکسین شیناواترای 62 ساله پس از سرنگونی دولتش در سال 2006 طی کودتای ارتش این کشور، برای فرار از محکومیت دو ساله به دلیل فساد در تبعیدی خود خواسته در دبی زندگی می کند.

بازگشت تاکسین شیناواترا به تایلند می تواند جرقه ای برای آغاز اعتراضات خشونت آمیز در این کشور باشد.