صدرنشین فوتسال مازندران متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم پیمان آمل در هفته دوازدهم و آغاز دور برگشت مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاههای مازندران، شامگاه جمعه در آمل، میزبان تیم شهدای صلاح الدین رویان بود و در پایان با نتیجه پرگل شش بر پنج میهمان مدعی خود را با شکست بدرقه کرد.

دو تیم در حالی به مصاف هم رفتند که شهدای صلاح الدین رویان با 29 امتیاز در صدرجدول رده بندی این مسابقات قرار داشت و پیمان آمل با 24 امتیاز در مکان سوم قرارداشت و این وضعیت انگیزه تیم آملی را برای پیروزی و رسیدن به تیم های بالای جدول مضاعف کرده بود.

تیم پیمان آمل با این پیروزی با ارزش خانگی 27 امتیازی شد و با حفظ جایگاه سومی خود در جدول رده بندی این مسابقات، فاصله امتیازی خود را با صدرنشین به دو امتیاز کاهش داد.

درهفته سیزدهم این مسابقات، جمعه هفته جاری تیم صدرنشین صلاح الدین رویان در خانه به مصاف تیم سخت کوشان خزر نور می رود و پیمان آمل در دیداری خارج از خانه میهمان شهید تولایی قائم شهر است.

مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاههای مازندران، با حضور دوازده تیم در حال برگزاری است.