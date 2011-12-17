رکورد بارگیری در بندر امام (ره)شکسته شد

علیرضا خجسته در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند افزایشی ترانزیت مواد نفتی عراق از بندر امام خمینی(ره) به کشورهای حوزه خلیج فارس در سالهای اخیر افزود: کشتی "گلف گلوری" ضمن پهلوگیری در پایانه مواد نفتی مجتمع بندری امام خمینی (ره) اقدام به بارگیری با نرخ 215 تن در ساعت کرد و با تناژ بی سابقه 35 هزار و 137 تن موفق به کسب این رکورد جدید در زمینه عملیات تخلیه و بارگیری کالا در مجتمع بندری شد.

وی عنوان کرد: با پایان بارگیری این محموله ی نفتی عراق در دوم آذرماه سال جاری، این کشتی بندر امام خمینی (ره) را به مقصد امارت ترک کرد.