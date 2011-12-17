"سایه خاموش من" در جشنواره پروین اعتصامی به نمایش درمی آید

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم داستانی که تاکنون در چندین جشنواره ازجمله فیلم کوتاه تهران، کودک و نوجوان اصفهان و حسنات اصفهان به روی پرده رفته، از یازدهم دی ماه در این جشنواره به نمایش در خواهد آمد.

این فیلم 17 دقیقه ای در باره اثرات مخرب جنگ تحمیلی است که تا سالهای پس از اتمام جنگ نیز مردم جنگزده جنوب را تحت تاثیر خود قرار داده است.

«سایه خاموش من» از میان 430 اثر رسیده به دبیرخانه این جشنواره به بخش مسابقه اصلی راه یافته و با سایر فیلمهای منتخب از سراسر کشور به رقابت خواهد پرداخت.

نویسنده و کارگردان این فیلم علی حیاتی است و محمدرضا تیموری به عنوان تصویر بردار، فرید دغاغله به عنوان تدوینگر، بهشاد مطیعی به عنوان صدابردار، محمد باقر شاهین به عنوان مدیر تولید و دفتر هنرهای حوزه هنری به عنوان تهیه کننده در ساخت این فیلم مشارکت داشتند.