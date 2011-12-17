حذف زودهنگام قاسمی نژاد و معلومات از دور مسابقات

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات روز جمعه با حضور 406 جودوکار از 61 کشور جهان در سالن "گواشین" شهر "کینگ دائو" آغاز شد که هر دو نماینده ایران در روز دوم این رقابتها با شکست در مبارزات خود از دور مسابقات کنار رفتند.

در وزن 73- کیلوگرم علی معلومات با رنکینگ 46 جهان در همان دور نخست به مصاف "کیم جوو جین" رفت در پایان با یک امتیاز "یوکو" نتیجه را واگذار کرد و از دور مسابقات کنار رفت. این کره‌ای 26 ساله که به تازگی و با مدال طلای بازیهای آسیایی 2010 و برنز قهرمانی آسیا در "جیجو" از وزن 66 کیلوگرم به یک وزن بالاتر آمده در مبارزه بعدی خود به "کیوشی اوماتسو" جودوکار ژاپنی الاصل اسپانیا باخت و حذف شد.

امیر قاسمی‌نژاد هم در وزن 81- کیلوگرم در حالی که با قرعه مناسبی مواجه شده بود دور نخست "گائوهای یوان" از کشور میزبان را در ثانیه ششم از دقیقه دوم ضربه فنی کرد و به دور دوم راه یافت. وی سپس به دیدار "آلن اسچمیت" از فرانسه رفت و با یک امیتاز "یوکو" بازنده تاتامی را ترک و از گردونه مسابقات کنار رفت.

این دوره از مسابقات در راه کسب سهمیه المپیک امتیاز بالایی دارد و جودوکاران با چند پیروزی در جدول می‌توانند جایگاه خود را در رنکینگ جهانی ارتقا دهند.