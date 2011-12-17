1500 مشترک در بستان از خدمات آبفا استفاده می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، در شهر بستان حدود یک هزار و 250 مشترک آب و بیش از 300 مشترک فاضلاب وجود دارند که همگی از خدمات آب و فاضلاب برخوردار هستند.

با اجرای پنج کیلومتر توسعه و اصلاح شبکه آب در شش ماه اول سال جاری طول شبکه توزیع آب این شهر به 44.5 کیلومتر رسید که 80 درصد آن فرسوده است و نیاز به اصلاح و بازسازی دارد.



520 عدد کنتور خراب از ابتدای امسال در بستان تعویض شده و 112 کنتور خراب دیگر نیز وجود دارند که باید تعویض شوند.



25 درصد از مشترکان این شهر زیر الگوی مصرف آب مصرف می کنند و در شش ماهه اول سال جاری به طور روزانه حدود دو هزار و 400 مترمکعب آب توسط مشترکین مصرف شده است.