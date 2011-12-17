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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۹:۱۳

1500 مشترک در بستان از خدمات آبفا استفاده می کنند

1500 مشترک در بستان از خدمات آبفا استفاده می کنند

اهواز - خبرگزاری مهر: بیش از یک هزار و 500 مشترک در شهر بستان از خدمات آب و فاضلاب استفاده می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در شهر بستان حدود یک هزار و 250 مشترک آب و بیش از 300 مشترک فاضلاب وجود دارند که همگی از خدمات آب و فاضلاب برخوردار هستند.

با اجرای پنج  کیلومتر توسعه و اصلاح شبکه آب در شش ماه اول سال جاری طول شبکه توزیع آب این شهر به 44.5 کیلومتر رسید که 80 درصد آن فرسوده است و نیاز به اصلاح و بازسازی دارد.

520 عدد کنتور خراب از ابتدای امسال در بستان تعویض شده و 112 کنتور خراب دیگر نیز وجود دارند که باید تعویض شوند.

25 درصد از مشترکان این شهر زیر الگوی مصرف آب مصرف می کنند و در شش ماهه اول سال جاری به طور روزانه حدود دو هزار و 400 مترمکعب آب توسط مشترکین مصرف شده است.
کد مطلب 1485209

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