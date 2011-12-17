پژوهش در کشور هنوز نهادینه نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا جلالی ظهر شنبه در مراسم نواخته شدن زنگ پژوهش در دبیرستان شاهد دخترانه آیت الله بهجت فومنی در رشت با بیان اینکه تحقیق و پژوهش باید به عنوان مطالبه و دغدغه عمومی در جامعه مطرح شود، افزود: پژوهش در توسعه جوامع امری ضروری است.

وی همچنین نهادینه نشدن فرهنگ پژوهش در جامعه را از موانع انجام کارهای پژوهشی ذکر کرد و اظهارداشت:همه باید به این باور برسند که بدون پژوهش و مطالعه نباید هیچ تصمیمی گرفت.

مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری گیلان بر ضرورت تصمیم گیریها در کشور براساس پژوهش تاکید کرد و گفت: مدیران نباید بدون پژوهش تصمیم گیری کنند.

وی افزود: متاسفانه از مجموع پژوهشها در کشور 15 تا 20 درصد، نیازهای اساسی کشور را تامین می کنند که باید به این مهم توجهی ویژه شود.

جلالی در ادامه با اشاره به اینکه بر اساس چشم اندار توسعه کشور در سال 1404 باید به 4.5 درصد رشد علمی دنیا رسید، یادآورشد: برای رسیدن به سند چشم انداز کشور راهی به جز بهره گیری از اندیشه منابع انسانی جوان و متفکر ایران اسلامی نیست.