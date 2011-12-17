صادرات مرغ نیازمند تامین اعتبار دولتی است

حبیب اسدالله نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وضع تعرفه مناسب برای واردات مرغ مناسب ترین راه برای ایجاد رقابت بین تولید کنندگان و وارد کنندگان است.

وی اظهارداشت: این تعرفه باید متناسب با مابه التفاوت قیمت تمام شده در ایران با بازارهای جهانی باشد به گونه ای که تولید کننده در یک شرایط برابر بر روی کیفیت محصول تمرکز کرده و دچار آسیب های ناشی از واردات بی رویه با شرایط نابرابر نشود.

عضو هئیت مدیره اتحادیه مرغداران کشور با اشاره به افزایش روز به افزون قیمت نهاده ها علی رغم کاهش تعرفه واردات ذرت آن را سئوال برانگیز دانست و خواستار رسیدگی سیستم های نظارتی شد.

وی با اشاره به اینکه باید قیمت ها متناسب با وضع معیشتی مردم و درآمدهای آنان و نیز شرایط نگران کننده تولید کنندگان باشد، گفت: با درک موضوع باید تمامی حلقه های درگیر در صنعت طیور و بخش دولتی تلاش کرد تا با کاهش قیمت تمام شده و ایجاد یک تولید متناسب با نیاز جامعه و پایدار حداقل نوسانات در قیمت ایجاد شود به گونه ای که هم تولید کننده و هم مصرف کننده راضی باشند.

اسدالله نژاد در ادامه با اشاره مجدد به بحث صادرات یادآورشد: اگر بحث صادرات، تامین اعتبار و تعیین ردیف بودجه برای مشوق های صادراتی جدی گرفته نشود با توجه به افزایش ظرفیت اسمی تولید در کشور در سال آینده مرغداران با چالش جدی مواجه خواهند شد.