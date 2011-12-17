  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۵۴

تجمع مقابل سفارت آمریکا/

آمریکا در امور تایلند دخالت نکند/ سفیر آمریکا باید عذرخواهی کند

آمریکا در امور تایلند دخالت نکند/ سفیر آمریکا باید عذرخواهی کند

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: حدود 200 تن از مردم تایلند با برگزاری تجمع اعتراض آمیز در مقابل سفارت آمریکا در تایلند نسبت به دخالت آمریکا در پرونده محکومیت یک تایلندی دارای تابعیت آمریکا به اتهام توهین به پادشاه این کشور اعتراض کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی خبر آسیا، معترضین ضمن حمایت از قوانین سخت گیرانه علیه توهین کنندگان به پادشاه این کشور، خواستار عذر خواهی سفیر این کشور در تایلند شدند.

هفته گذشته دادگاهی در تایلند یک تایلندی آمریکایی تبار را به جرم توهین به پادشاه این کشوربه دو سال و نیم زندان محکوم کرد که با انتقاد شدید ایالات متحده مواجه شد.

آرنون نامپا" وکیل گوردون (فرد محکوم شده) در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه موکلش مصمم است از پادشاه تقاضای بخشش کند، افزود: گوردن تا کنون 6 ماه را در زندان سپری کرده و 2 سال از آن باقی مانده است ولی من امیدوارم مشمول "عفو ملوکانه" شود.

گوردون 55 ساله، در ماه می سال جاری میلادی هنگام ورود به تایلند بازداشت شد و به اتهام توهین به پادشاه در زمان اقامتش در آمریکا دستگیر شد.

طبق قانون توهین به پادشاه در تایلند، هرکس متهم به توهین به پادشاه، ملکه، ولیعهد و یا شاهزادگان شود با مجازات حبس 15 سال زندان مواجه می شود.
 

کد مطلب 1485213

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها