آمریکا در امور تایلند دخالت نکند/ سفیر آمریکا باید عذرخواهی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی خبر آسیا، معترضین ضمن حمایت از قوانین سخت گیرانه علیه توهین کنندگان به پادشاه این کشور، خواستار عذر خواهی سفیر این کشور در تایلند شدند.

هفته گذشته دادگاهی در تایلند یک تایلندی آمریکایی تبار را به جرم توهین به پادشاه این کشوربه دو سال و نیم زندان محکوم کرد که با انتقاد شدید ایالات متحده مواجه شد.

آرنون نامپا" وکیل گوردون (فرد محکوم شده) در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه موکلش مصمم است از پادشاه تقاضای بخشش کند، افزود: گوردن تا کنون 6 ماه را در زندان سپری کرده و 2 سال از آن باقی مانده است ولی من امیدوارم مشمول "عفو ملوکانه" شود.

گوردون 55 ساله، در ماه می سال جاری میلادی هنگام ورود به تایلند بازداشت شد و به اتهام توهین به پادشاه در زمان اقامتش در آمریکا دستگیر شد.

طبق قانون توهین به پادشاه در تایلند، هرکس متهم به توهین به پادشاه، ملکه، ولیعهد و یا شاهزادگان شود با مجازات حبس 15 سال زندان مواجه می شود.

