پرداخت هزینه های میلیاردی برای ترویج وهابیت در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرحیم بیرانوند جمعه شب در نشست تخصصی "وهابیت قطعه ای از پازل جنگ نرم" که در محل ششمین نمایشگاه کتاب خوزستان در بخش جنبی برگزار شد، با اشاره به اینکه فرقه های نوظهور همچون سعی در تحمیل حرف خود و شعار خود دارند، اظهار کرد: در خطبه 50 نهج البلاغه نیز آمده که فتنه انگیزها برای تحمیل حرف خود حق و باطل را منزوج می کنند و با قاطعیت و چهره ای حق به جانب از آن دفاع می کنند.

وی افزود: این فرقه 300 سال است که از کشور آل سعود ترویج می شود و سالانه هزینه های میلیارد دلاری برای آن تدارک می کنند. به عنوان مثال در همین استان خوزستان هزینه های میلیونی در ماه محرم می کنند تا مردم را با موجه جلوه دادن خود جذب کنند، بیمارستان تخصصی رایگان راه اندازی کرده اند و برای برخی از افراد بیکار، ایجاد شغل می کنند تا آنها را جذب مهر و محبت خود کنند.



رئیس اداره نقد و بررسی فرق حوزه علمیه قم عنوان کرد: بارها تصمیم به مناظره و گفتگو داشته ایم تا مسائل مورد اختلاف را بیان کنیم اما هیچگاه به بحث و استدلال نپرداخته اند.



بیرانوند با اشاره به اینکه هیچگاه نباید دست به کارهایی زد که موجب خرافه شدن مذهب می شود، گفت: متاسفانه برخی مردم ما دست به کارهایی مانند قمه زنی می زنند، برخی مداحان روضه لااله اله زینب و فاطمه می خوانند، از قبرستان بقیع خاک به نیت حاجت گرفتن برمی دارند و از این دست مسائل وجود دارد که همگی موجب می شوند تا اینگونه فرق از آنها بهره برداری منفی کنند.



وی تصریح کرد: مداحان اهل بیت(ع) به ویژه در ایام محرم نماینده معرفی وقایع عاشورا به شمار می روند اما با این اشعار نسبت به خدا شرک می ورزند.



رئیس اداره نقد و بررسی فرق حوزه علمیه قم اظهار کرد: در گفتگویی که عبدالمالک ریگی انجام شده بود، به صراحت بیان کرد که وهابیت ساخته آمریکا و انگلستان است و آنها تصمیم دارند اسلام را به اسلام طالبانی و ریگی و وهابیت تبدیل کنند.



این محقق و پژوهشگر فرق نوظهور اظهار کرد: مساجد را پاک و منزه و زیبا نگاه داریم، حوزه علمیه باید به سمتی برود که ائمه جماعت مجرب تحویل جامعه دهد، کسی که بتواند جذب حداکثری به مساجد را داشته باشد.



وی با بیان این مطلب که اگر ضربه ای به پیکره اسلام ناب محمدی(ص) وارد آید کوتاهی کرده ایم، گفت: باید به مبارزه با استکبار جهانی برآییم، باید اسلام ناب محمدی را به جوانان در مدارس و مساجد و دانشگاه ها با معیارهای روز ارائه کنیم.