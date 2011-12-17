ملاقات ماه و درخشانترین ستاره در بامداد سه شنبه

به گزارش خبرنگار مهر، پدیده مقارنه میان ستاره سماک اعزل و ماه در بامداد روز سه شنبه 29 آذرماه صورت می گیرد و در این پدیده ستاره سماک اعزل به نزدیکترین فاصله خود با ماه می رسد.

سماک اعزل یک جفت ستاره است که در مدت 4روز به دور یکدیگر می گردند و حدود 280سال نوری از ما فاصله دارند. این ستاره، ستاره سفید رنگ زیبایی است که در اسفند ماه اندکی مایل به جنوب شرقی از افق طلوع می کند و تا پایان تابستان در عرصه های جغرافیایی میانه مریی است.



این پدیده نجومی در ساعت 3 بامداد روز 29 آذر ماه رخ می دهد و زاویه جدایی این دو جرم آسمانی 4.4 درجه است.