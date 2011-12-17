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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۲

ملاقات ماه و درخشانترین ستاره در بامداد سه شنبه

ملاقات ماه و درخشانترین ستاره در بامداد سه شنبه

ماه در بامداد روز 29 آذر در نزدیکترین فاصله خود با درخشان ترین ستاره صورت فلکی "پیکر آسمانی" قرار می گیرد.

به  گزارش خبرنگار مهر، پدیده مقارنه میان ستاره سماک اعزل و ماه در بامداد روز سه شنبه 29 آذرماه صورت می گیرد و در این پدیده ستاره سماک اعزل به نزدیکترین فاصله خود با ماه می رسد.

سماک اعزل یک جفت ستاره است که در مدت 4روز به دور یکدیگر می گردند و حدود 280سال نوری از ما فاصله دارند. این ستاره، ستاره سفید رنگ زیبایی است که در اسفند ماه اندکی مایل به جنوب شرقی از افق طلوع می کند و تا پایان تابستان در عرصه های جغرافیایی میانه مریی است.
 
این پدیده نجومی در ساعت 3 بامداد روز 29 آذر ماه رخ می دهد و زاویه جدایی این دو جرم آسمانی 4.4 درجه است.
کد مطلب 1485216

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