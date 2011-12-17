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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۸:۳۳

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های بین المللی به شرح زیر است.

خاورمیانه و شمال آفریقا

- در دور جدید درگیری های قاهره 7 نفر کشته و 400 تن زخمی شدند.

- اخوان المسلمین اردن از شورای نظامی حاکم بر مصر خواست که به خاطر قربانی شدن شماری از شهروندان این کشور در درگیری های مصر از مردم عذرخواهی کنند.

- حزب الله لبنان پیروزی ملت عراق بر آمریکا و خروج نیروهای این کشور از عراق را تبریک گفت.

- آمریکا بسیاری از تحریم های لیبی را لغو کرد.

- رسانه های خبری از بازداشت 14 نفر در جریان تحولات بحرین خبر دادند.

اروپا

- شبکه بی بی سی از مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتن ده ها هزار کودک در موسسات کاتولیک هلند خبر داد.

- روسیه به سازمان تجارت جهانی پیوست.

- در پی تصویب طرح جدید اقتصادی دولت ایتالیا اتحادیه کارگری این کشور از تصمیم خود برای برگزاری اعتصاب های 24 ساعته خبر داد.

آمریکا

- باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که امنیت رژیم صهیونیستی بیش از دیگر رؤسای جمهور آمریکا برای وی اهمیت داشته است.

سازمان ملل متحد

- سازمان ملل به تحریم های بانک مرکزی لیبی پایان داد.

کد مطلب 1485218

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