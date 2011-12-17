عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خاورمیانه و شمال آفریقا
- در دور جدید درگیری های قاهره 7 نفر کشته و 400 تن زخمی شدند.
- اخوان المسلمین اردن از شورای نظامی حاکم بر مصر خواست که به خاطر قربانی شدن شماری از شهروندان این کشور در درگیری های مصر از مردم عذرخواهی کنند.
- حزب الله لبنان پیروزی ملت عراق بر آمریکا و خروج نیروهای این کشور از عراق را تبریک گفت.
- آمریکا بسیاری از تحریم های لیبی را لغو کرد.
- رسانه های خبری از بازداشت 14 نفر در جریان تحولات بحرین خبر دادند.
اروپا
- شبکه بی بی سی از مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتن ده ها هزار کودک در موسسات کاتولیک هلند خبر داد.
- روسیه به سازمان تجارت جهانی پیوست.
- در پی تصویب طرح جدید اقتصادی دولت ایتالیا اتحادیه کارگری این کشور از تصمیم خود برای برگزاری اعتصاب های 24 ساعته خبر داد.
آمریکا
- باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که امنیت رژیم صهیونیستی بیش از دیگر رؤسای جمهور آمریکا برای وی اهمیت داشته است.
سازمان ملل متحد
- سازمان ملل به تحریم های بانک مرکزی لیبی پایان داد.
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