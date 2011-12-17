هنجارهای دینی وارد اخلاق اجتماعی شود/طرح "همیار پلیس" تأثیر زیادی گذاشت

دکتر ابراهیم فیاض، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اخلاق شهروندی و تأثیر آن در ترافیک و تصادفات گفت: حقوق شهروندی به جامعه مدنی بر می‌گردد، جامعه مدنی ابعادی دارد که قانون‌محور است و عقلانیت آن هم براساس قانون بنا می‌شود و به همین دلیل خدشه‌پذیر نیست و قانون با بی‌رحمی تمام اجرا می‌شود و احساس و عاطفه در آن جایی ندارد تا عقلانیت قانونی در آن وجود داشته باشد.

وی در ادامه سخنانش افزود: نتیجه این وضعیت این می‌شود که در کشورهایی که جامعه مدنی دارندٰ؛ جامعه، غیر احساسی و بی عاطفه می‌شود مانند غرب، که انسان‌ها نسبت به هم احساس ندارند و هر کسی که مرتکب خلاف شد بلافاصله با او برخورد می‌شود. فقط افرادی که وابستگی سیاسی و مالی دارند می توانند از دست قانون رهایی یابند.

این محقق و نویسنده کشورمان با بیان اینکه غالبا جوامعی مانند جامعه ما، جامعه مدنی و قانون‌محوری و عقلانیت به این شکل را نمی‌پذیرد، اظهار کرد: به خاطر اینکه ساختار این جوامع ساختار شرقی، احساسی و عاطفی است و غالبا روابط خانوادگی قوی هم در آنها وجود دارد و چون روابط خانوادگی قوی است، در نتیجه نمی‌تواند این نوع قانون‌گرایی را بپذیرد.

وی با بیان اینکه نظریه جامعه مدنی هم در ایران شکست خورده است؛ یادآور شد: نظریه جامعه مدنی چه در دوره رضاشاه و چه در دوره ریاست جمهوری حجت‌الاسلام سید‌محمد خاتمی شکست خوردند، به علت اینکه بنیان خانواده در ایران قوی است. به همین دلیل اعتقادم این است که به جای جامعه مدنی در ایران، باید اجتماع مدنی برقرار شود که مبنای آن به جای قانون، هنجار است.

عضو شورای فرهنگ عمومی در ادامه سخنانش تصریح کرد: هنجاری که ممکن است نام آن قانون باشد اما ممکن است اساس آن اخلاقیات و عرفیات باشد و یا به جای عدالت، انصاف مد نظر باشد. همچنین به جای قانون می‌توان از اصطلاح حق‌‌الناس استفاده کرد. حق‌الناس فقط به معنای متداول و مرسوم فعلی نیست، حتی مانع مردم شدن هم حق‌الناس است. مثلا در ترافیک ماشینی که از رده خارج و قدیمی و سرعت آن پائین است در خط سبقت با سرعت پائین حرکت کند و رانندگان مجبور شوند که پشت سر او در ترافیک باقی بمانند هم حق‌الناس است.

استاد دانشگاه امام صادق(ع) اذعان کرد: اگر کسی سبقت نا بجا بگیرد و موجب کشته شدن خودش و زخمی و کشته شدن دیگران شود درست است که خودش مرده اما حق‌الناس را باید در آخرت جواب دهد، چون کشته شده قانون با او کاری ندارد ولی در آخرت باید پاسخگو باشد چون حق‌الناس است. پس ما باید براساس انصافی که در فطرت ماست و رابطه حق‌الناس در اجتماع مدنی این معنا را نهادینه کنیم. در این صورت اگر پلیس هم نباشد مردم قانون و انصاف را رعایت می‌کنند و مثلا سبقت غیرمجاز نمی‌گیرند تا موجب ضرر به دیگری شود.

فیاض در ادامه سخنانش تصریح کرد: باید این گونه هنجارهای دینی وارد اخلاق اجتماعی مانند رانندگی و دیگر امور شود تا به اجتماع مدنی برسیم که به نظرم با شرایط فرهنگی و اجتماعی ایران تطبیق دارد که به نظرم در این صورت قوانین راهنمایی و رانندگی در غیاب پلیس رعایت می‌شود. یکی از مهم‌ترین مبانی آموزش هم در خانواده‌هاست، یعنی غیر از دین خانواده‌ها هم مهم هستند. طرح "همیار پلیس" که اجرا شد تأثیر زیادی گذاشت چون از ظرفیت خانواده استفاده کرد، یعنی اگر از مسیر خانواده‌ها برای حل مشکلات وارد شویم به سرعت هنجارها و قوانین رعایت می‌شود.

وی در مورد کشورهایی که اخلاق رانندگی در آنها رعایت می شود هم اظهار کرد: در کشورهای مختلف که اخلاق شهروندی به شدت در سطوح مختلف رعایت می‌شود به خاطر قوانین سخت‌گیرانه‌ای است که اجرا می‌شود و بنابراین کسی جرأت نمی کند که تخلف کند. قوانین مانعی برای ناهنجاری‌هاست که این روش در ایران اجرایی نیست. جریمه‌های سنگین خود عاملی برای گونه دیگر تخلفات مثلا رشوه و ... است، چون غالبا افرادی که تخلف می‌کنند افراد ثروتمندی هستند که جریمه برایشان مهم نیست.