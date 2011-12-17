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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۹:۴۲

نهاوندیان به مهر اعلام کرد:

پایداری بازار ارز با کاهش رفتارهای مرموز/ آماده ایجاد اتاق پایاپای ارزی هستیم

پایداری بازار ارز با کاهش رفتارهای مرموز/ آماده ایجاد اتاق پایاپای ارزی هستیم

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، کاهش رفتارهای مرموز را سبب ایجاد پایداری در بازار ارز کشور دانست و گفت: همه چیز باید در بازار ارز شفاف باشد تا بتوان انتظار تعادل در این بازار را داشت.

محمد نهاوندیان در گفتگو با مهر از آمادگی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برای تاسیس اتاق پایاپای ارز خبرداد و گفت: هر چه بتوان عرضه و تقاضا را در تمامی بازارها از جمله بازار ارز واقعی و شفاف کرده و شرایطی را فراهم کرد که عرضه و تقاضا متعادل‌تر شود، به ایجاد تعادل واقعی در بازار ارز کمک شده است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در واقع ایجاد وضعیت پایدار در بازار ارز بستگی به کاهش رفتارهای مرموز و پیچیده در این بازار دارد، در این صورت است که مدیریت بازار ارز به جای اینکه در آن سوی آبها تعیین شود، در داخل کشور و توسط دستگاههای مسئول و فعالان اقتصادی صورت می‌گیرد.

وی در خصوص راه‌اندازی بازار پایاپای معاملات ارزی تصریح کرد: تبعا سازوکار اجرایی راه‌اندازی این بازار باید توسط بانک مرکزی که عهده دار مدیریت بازار ارز است، شکل گیرد، البته در این راستا اتاق نیز آمادگی انجام هرگونه اقدامی در جهت بهبود عملکرد بازار ارز را دارد.

کد مطلب 1485221

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