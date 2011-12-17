فرود پهباد در خاک ایران بشارتی برای ملت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مهدی عرب پور در اختیار گرفتن هواپیمای جاسوس آمریکا را افتخاری برای مردم ایران دانست و افزود: سرنگونی پهباد شکستی دیگر برای دشمنان نظام است.

حجت الاسلام عرب پور گفت: ایران با در اختیار گرفتن هواپیمای جاسوس آمریکا توان بالای علمی و نظامی خود را به جهانیان نشان داد.

وی با تلخ خواندن این رویداد برای آمریکا عنوان داشت: آمریکا و متحدانش نمی توانند اقدامی علیه ایران بکنند زیرا جوانان این مرز و بوم با هوشیاری و اقتدار از منافع کشورشان دفاع می کنند و به دشمنان اجازه کوچکترین دخالتی را در امور کشور نمی دهند.

امام جمعه موقت کرمان با اشاره به تحریم های صورت گرفته علیه ایران طی سالهای اخیر گفت: تحریم ها باعث پیشرفت ایران شد و این اقدامات بی پایه اثری بر توانایی های ایران نمی گذارد.

وی اظهار داشت: ایران با توانمندی جوانان خود توانست هواپیمای جاسوسی آمریکا را صحیح و سالم در ایران بنشانند و این امر نشان از توانایی بالای ایران در جنگ اکترونیک دارد.

حجت الاسلام عرب پور با اشاره به درگذشت امام جمعه رفسنجان گفت: حجت الاسلام هاشمیان از مریدان امام خمینی(ره ) و رهبر معظم انقلاب بود.

وی با اشاره به مبارزات این روحانی در دوران رژیم ستمشاهی تصریح کرد: حجت الاسلام هاشمیان در طول ۳۰ سال خدمت خود به عنوان امام جمعه رفسنجان خدمات شایسته‌ای برای مردم این شهرستان عرضه کرد.

امام جمعه موقت کرمان همچنین با اشاره به سالروز شهادت دکتر مفتح عنوان داشت: 27 آذر ماه روزی است که منافقین این شهید بزرگوار را به شهادت رساندند.

وی ابراز داشت: دکتر مفتح همواره وحدت و انسجام میان حوزه و دانشگاه را وجه همت خود قرار داده و در این زمینه تلاش های فراوانی انجام داد.

حجت الاسلام عرب پور با بیان اینکه دشمنان همواره در تلاش هستند که بین این دو نهاد فاصله ایجاد کنند افزود: وحدت حوزه و دانشگاه سبب شد تا دشمنان اسلام و ایران نتوانند در دوران انقلاب اسلامی به این کشور صدمه بزنند.