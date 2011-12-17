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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۰۶

برای نخستین بار/

سوخت هواپیما (ATK) در پالایشگاه کرمانشاه تولید شد

سوخت هواپیما (ATK) در پالایشگاه کرمانشاه تولید شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: با همت کارشناسان متعهد و سختکوش پالایشگاه کرمانشاه، برای نخستین بار سوخت، هواپیما( ATK) تولید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تولید این فرآورده استراتژیک اثبات کرد که تحریم‌های کشورهای غربی از جمله آمریکا، هیچ تاثیری در عزم و اراده راسخ ملت سرافراز ایران اسلامی ندارد.

با تولید سوخت هواپیما، شرکت پالایش نفت کرمانشاه در جمع پالایشگاههای تولید کننده این فرآورده استراتژیک قرار گرفت و علاوه بر رفع نیاز غرب کشور و اشتغالزایی، زمینه صادرات نیز فراهم شد.

براساس این گزارش، فضای تحریم برای متخصصان و دانشمندان ایرانی همواره به عنوان یک فرصت طلایی برای رفع تنگناههای کشور برای رسیدن به قله های کمال و پیشرفت تبدیل شده است.

کد مطلب 1485223

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