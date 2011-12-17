سوخت هواپیما (ATK) در پالایشگاه کرمانشاه تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، تولید این فرآورده استراتژیک اثبات کرد که تحریم‌های کشورهای غربی از جمله آمریکا، هیچ تاثیری در عزم و اراده راسخ ملت سرافراز ایران اسلامی ندارد.

با تولید سوخت هواپیما، شرکت پالایش نفت کرمانشاه در جمع پالایشگاههای تولید کننده این فرآورده استراتژیک قرار گرفت و علاوه بر رفع نیاز غرب کشور و اشتغالزایی، زمینه صادرات نیز فراهم شد.

براساس این گزارش، فضای تحریم برای متخصصان و دانشمندان ایرانی همواره به عنوان یک فرصت طلایی برای رفع تنگناههای کشور برای رسیدن به قله های کمال و پیشرفت تبدیل شده است.