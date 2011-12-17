تلاش "مجله تئاتر" بالا بردن سطح توقع هنرمندان از خانه ملت است

نیما دهقان تهیه‌کننده "مجله تئاتر" درباره حضور نمایندگان مجلس در این برنامه به خبرنگار مهر گفت: امشب احتمالا میزبان رمضان شجاعی کیاسری نماینده مجلس خواهیم بود و تصمیم داریم هر هفته شاهد حضور یکی از نمایندگان مجلس باشیم. در این میان به ویژه از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس دعوت می‌کنیم تا میزان تصمیم‌گیری آنها در حوزه تئاتر بررسی شود.

وی افزود: همچنین می‌خواهیم بدانیم نظارت نمایندگان مجلس بر تئاتر بر چه مبنایی صورت می‌گیرد. بیشتر دیده شده که نمایندگان در حوزه سینما واکنش نشان می‌دهند. درحالی که در تئاتر سالیان سال است کار هنرمندان به عنوان شغل حساب نمی‌شود و قانون‌های مشخصی درباره دستمزدها وجود ندارد.

دهقان این برنامه را صرفا یکطرفه ندانسته و اظهار کرد:‌ هنرمندان نیز زمان حضور نمایندگان با برنامه ارتباط دارند و با تشریح شرایط فعلی تئاتر، از سطح توقع خود نسبت به نمایندگان مجلس می‌گویند و با آگاهی دو طرفه آنها از توانایی‌ها و دغدغه‌های یکدیگر سعی می‌کنیم فاصله بین نمایندگان و هنرمندان را کاهش دهیم.

این کارگردان تئاتر درباره نحوه انتخاب نمایش‌های روی صحنه برای نقد و بررسی گفت: این انتخاب گروهی انجام می‌شود و علاوه بر من و رحمان سیفی آزاد برخی از منتقدان و دوستان تئاتری نیز در این زمینه مشورت می‌دهند. مسلما در این بین آثار ضعیف حذف می‌شوند و بعضی از هنرمندان نیز به دلیل شرایط کاری نمی‌توانند در برنامه حاضر شوند.

وی ادامه داد: سعی می‌کنیم عوامل نمایش‌هایی را دعوت کنیم که کاری قابل بحث و نقد ارائه داده‌اند و جایگاه ویژه‌ای نیز برای گروه‌های جوان ناشناخته داریم تا از طریق این برنامه معرفی شوند. در این بین انصاف را رعایت می‌کنیم و در مدت زمانی که نمایش خود من "خاموشی دریا" روی صحنه بود، از برنامه برای معرفی آن بهره نبردم و این زمان را به دیگر گروه‌ها اختصاص دادم.

دهقان درباره تغییر زمان پخش برنامه از 23 به 21 یادآور شد: این امر به دلیل عدم تداخل با برنامه روتین شبانه شبکه چهارم انجام شد و برای ما مشکلی ایجاد نکرد. شعار من از روز اول این بود که "مجله تئاتر" نگاهی صنفی به مسائل هنرمندان دارد و هرچقدر صادقانه برخورد کرده و عیب‌هایش را برطرف کند، هر ساعتی پخش شود مخاطب خود را خواهد داشت.