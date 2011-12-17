بررسی تطبیقی آرای دریدا و ابن عربی مجوز نشر گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب نوشته «یان الموند» است که «فریدالدین رادمهر» آن را به فارسی برگردانده است.

کتاب «تصوف و ساختارشکنی» (بررسی تطبیقی آرای دریدا و ابن‌عربی) اخیراً مجوز نشر دریافت کرده و ماه آینده از سوی انتشارات کتاب پارسه وارد بازار می‌شود.

دریدا فیلسوفی یهودی و فرانسوی است و ابن‌عربی فیلسوفی اندلسی و مسلمان. یکی متعلق به قرن بیستم و دیگری متعلق به قرن سیزدهم است. دریدا شاگرد منتقد هایدگر و هم‌آواز با فوکو است و ابن عربی شاگرد شیوخ اندلسی و مقدم بر مولانا.

دریدا را به ساختارشکنی می‌شناسند. سعی او این بود که خواننده خود را به متن و موقف نویسنده متن آشنا کند. این کوشش دریدا را شاید بتوان در متنی که نویسنده خود مدعی است که نگارنده متن است، دریافت اما ابن عربی می‌گوید متن از او نیست بلکه از دیگری است و این همان ماجرایی است که در حوزه دین به نام وحی می‌شناسند.

به نظر مترجم این کتاب، مشخص است که ابن عربی با دریدا در یک سلک نمی‌گنجند و هزاران سال نوری از هم فاصله دارند اما هر دو در بیان عقاید خود دچار حالتی شده‌اند که بسیار به هم شبیه است و در وصف این حالت، چنان تعابیری به کار برده‌اند که هر یک یادآور دیگری است.

کتاب «تصوف و ساختارشکنی» (بررسی تطبیقی آرای دریدا و ابن‌عربی) متشکل از چهار فصل است: فصل اول؛ قید عقل مخالفت صوفیانه / ساختارشکنانه با عقلانیت، فصل دوم؛ لذات حیرت نظریه دریدا و ابن عربی درباره حیرت و سردرگمی، فصل سوم؛ فرزانگان کتاب معنای ابدیت در هرمنوتیک صوفیانه و مکتب ساختارشکنی، فصل چهارم؛ چشیدن طعم سرّ و و ژرفنایی سرّ از نظر ابن عربی و دریدا.

کتاب در بخش خاتمه نیز نگاهی انداخته به آرای موریس بلانشو، میشل فوکو و والتر بنیامین و مباحث مربوطه را بررسی کرده است.

نکته دیگر درباره کتاب «تصوف و ساختارشکنی» مقدمه ای است که «یان الموند» نویسنده کتاب بر ترجمه حاضر نوشته و در ابتدای اثر درج شده است.