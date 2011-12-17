به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حاشیه همایش آماد و پشتیبانی نزاجا در جمع خبرنگاران درخصوص آمادگی ایران در برابر تهدیدات اظهار داشت: موضوع جنگ نامتقارن و بررسی ابعاد آن و پیش‌بینی دکترین‌ها، تاکتیک‌ها و جنگ‌افزارهای مناسب جزو دستور‌کار نیروهای مسلح بوده و برنامه‌ها را آماده کرده‌اند.

وی افزود: نیروهای مسلح فضاهایی را که می‌توانند دشمن را در آن زمین‌گیر کنند، پیش‌بینی کرده‌اند و آن جنگ، جنگی است که ما به دنبالش نیستیم اما اگر دشمن بخواهد وارد عمل شود، از تمام ابعاد توانمندی خود در حوزه‌های پیچیده استفاده می‌کنیم.

وحیدی با بیان اینکه دشمن علیه ما جنگ سایبری را انجام داده است، گفت: آنها قبلا هم تلاش کردند توسط ویروس‌ها به سیستم‌های ما وارد شوند؛ اما جمهوری اسلامی در این زمینه بسیار قوی ظاهر شد و آن بدافزارها را رفع کرد و به همین ترتیب در برنامه‌های دیگر مانند هواپیمای بدون سرنشین نیز شاهد بودیم که ایران قدرت خود را به دنیا نشان داد و نیروهای مسلح خود را برای انواع جنگ‌هایی که ممکن است دشمن در پیش بگیرد، آماده کرده است.

وزیر دفاع در پاسخ به سؤالی مبنی بر پاسخ به درخواست اوباما در خصوص هواپیما بدون سرنشین، گفت: پاسخ آن قبلاً داده شده است.

وحیدی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: در حوزه جنگ الکترونیک و سایر ابعاد جنگ‌های مدرن بررسی‌های لازم را انجام داده و در همه این حوزه‌ها کار کرده‌ایم و توانمندی بالایی در حوزه جنگ الکترونیک و جنگ نرم داریم.

وی همچنین در خصوص اظهارات مقامات آمریکایی مبنی بر ادامه استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در عملیات علیه ایران گفت: ما از یک ذات سلطه‌طلب و تجاوزگر انتظار نداریم به راحتی تسلیم شود و این ایده را کنار بگذارد.

وی با اشاره به اینکه نظام سلطه اساسا برای تجاوز ساخته شده اما اینکه این قضایا را رسماً اعلام می‌کنند، ناشی از ضعف مفرطی است که این نظام‌ها دارند؛‌ زیرا این اقدامات، اقدامات جنگی و تجاوز محسوب می‌شود، گفت: این مشکلی است که در جهان وجود دارد و جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده شرایط اداره جهان به‌دلیل وضعیت نظام سلطه و اقداماتش باید تغییر کند.

وحیدی با بیان اینکه در همه حوزه‌های فرکانسی که کار می‌کنیم، توانمندی‌های خوبی داریم، تاکید کرد: همچنین توانمندی ما در حوزه‌ هواپیماهای بدون‌سرنشین بالا بوده و هست. ما در حوزه شناسایی، هواپیماهایی با قدرت پروازی خوب، ماندگاری پرواز و قدرت شناسایی بالا داریم و همچنین چندین مدل از هواپیماها هدف تولید شده و در حوزه هواپیماهای تهاجمی نمونه‌هایی داشتیم و نمونه‌هایی در دست تولید داریم و در حال تکامل در این راه هستیم.

وزیر دفاع در پاسخ به سؤالی در خصوص مهندسی معکوس هواپیمای بدون‌سرنشین آمریکایی اظهار داشت: تصمیمات راجع به این موضوع بنا نیست زیاد تشریح شود.

وحیدی با اشاره به تحریم فرماندهان ارشد نظامی ایران توسط غرب گفت: همه فرماندهان ارشد نظامی ما که مقابل تجاوز به کشور ایستادند و خوار چشم دشمنان شدند امروز از سوی آنها تحریم شده‌اند و این تحریم‌ها نشانه صحت راه آنهاست و بیانی برای قدرت جمهوری اسلامی است که از زبان آنها اعلام می‌شود.

وی افزود: سردار فیروز‌آبادی نه حسابی در آمریکا و نه در هیچ جای‌ دیگر دارد. این اظهارات غربی‌ها فریبکاری است و سؤال این است که آنها که این موضوعات را مطرح می‌کنند، چگونه می‌خواهند پاسخگوی افکار عمومی و مردم‌شان باشند.