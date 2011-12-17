دکتر غلامرضا اعوانی، رئیس هیئت مدیره انجمن حکمت و فلسفه ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد مؤلانا و جایگاه اندیشه او گفت: واقعا مؤلانا یکی از شخصیت‌های بزرگ نه تنها در ایران و جهان اسلام بلکه در کل جهان هست و وجود کسی مانند مؤلانا معجزه نبوی است که چنین بزرگانی در امت ایشان که در دنیا کم نظیر یا بی نظیر هستند به چشم می‌خورند.

وی با بیان اینکه اگر به امت اسلامی نگاه کنیم در همه زمینه ها افرادی را می‌بینیم که سرآمد روزگار و روزگاران و نام‌آورترین افراد هستند، افزود: یکی از این افراد بی شک مؤلاناست که در زمینه عرفان و بیان شعری عرفان در دنیا بی نظیر است.

رئیس انجمن بین‌المللی فلسفه اسلامی در ادامه سخنانش تصریح کرد: در قرن گذشته کسی که بیش از همه درباره مؤلانا کار کرد، "نیکلسون" بوده است و کتاب شریف مثنوی را به دقت تمام تصحیح کرده و به زیور طبع آراست و همچنین در ایران هم افرادی مانند مرحوم "فروزانفر" و "همایی" و دیگران در این حوزه فعالیت داشتند.

اعوانی در مورد اقبال غرب به مؤلانا در دهه اخیر اظهار کرد: علت توجه غرب به مؤلانا بسیار زیاد است، مستحضر هستید که شاعری ترجمه نیکلسون از مثنوی را به زبان شعر درآورده و آن چنان کتاب پرفروشی شده است که شاید در آمریکا بی سابقه باشد که بعد از کتاب انجیل، کتابی به این حجم فروش رفته باشد. یعنی به مدت 10 سال پرفروش ترین کتاب آمریکا بوده است و شاید در حدود 20 برابر کتاب بزرگ ترین شعرای انگلیسی زبان مانند "شکسپیر" و دیگران فروش رفته است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در مورد علت این امر تأکید کرد: علت این امر به خاطر این است که بشر امروز واقعا از زندگی مادی و صنعتی و تکنولوژی خسته و سیر شده است. انسان برای معنا ساخته شده و تشنه معنویت است و مسلما کسی که دارای پیام معنوی برای همه جهان است مؤلاناست. کتاب مثنوی یک کتاب معنوی است، به همین جهت غربی‌ها به آن توجه داشته و کتاب بسیار پرفروش شده است.

وی در مورد ریشه های اندیشه مؤلانا هم گفت: مؤلانا مفسر قرآن است و در کتاب شریف مثنوی بیش از 2500 بار از آیات قرآنی یا به اشارت و تصریح استفاده کرده است. معنا و روح قرآن در کتاب مثنوی جلوه‌گر است و واقعا معانی تکان‌دهنده ای دارد. برخی از اشعار او انسان را از خواب غفلت و جهل بیدار می‌کنند.

عضو هیئت مدیره فدراسیون بین‌المللی انجمن‌های فلسفه جهان در ادامه سخنانش گفت زبان مؤلانا، زبان فارسی و افتخار ماست و روح او به فرهنگ ما و همه مسلمان ها تعلق دارد. آثار مولوی باید در سطوح مختلف از دبستان تا دانشگاه تدریس شود و پژوهش‌های عمده‌ای باید انجام شود.

وی با بیان اینکه وقتی در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران بودم همایشی به مناسبت روز جهانی مؤلانا در آنجا برگزار شد که بهترین اساتید در آن شرکت کردند، افزود: همچنین در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران مجله مؤلاناپژوهی راه‌اندازی شد که حدود 5 شماره آن چاپ شده و رشته مؤلاناپژوهی هم درخواست شد که تصویب شد. مؤسسات و دانشگاه‌های مختلف باید در این زمینه با شدت و توجه بیشتر فعالیت کنند و شرایط لازم برای تحقیقات و مطالعات بیشتر باید فراهم شود.