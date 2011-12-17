طرح خروج دام از جنگل؛ فرصتی برای تنفس درختان شمال

به گزارش خبرنگار مهر، طبق آمار از سال 86 تاکنون بیش از 120 هزار واحد دامی از عرصه های جنگلی گلستان خارج شدند.

همچنین در سفرهای دولت نیز برای اجرای طرح ساماندهی و خروج دام بیش از 50 میلیارد ریال اعتبار منظور شد که این امر نشانه عزم دولت برای آزادسازی عرصه های جنگلی از وجود دام است.

سالانه هر واحد دامداری 1.3 برابر درآمد خود به جنگلهای گلستان خسارت وارد می کند و نابودی منابع جنگلی درحالیست که از ابتدای اجرای طرح خروج دام بیش از 587 هزار واحد دامی در این عرصه ها وجود داشت.

قبل از اجرای طرح ساماندهی و خروج دام از جنگل ابتدا عملیات صحرایی و مطالعات در کل جنگلهای کشور در سال 64- 65 تحت عنوان مطالعات اجتماعی، اقتصادی جنگل های شمال کشور در قالب مشخصات فردی خانوارها، وضعیت معیشت خانوارها، امکانات موجود روستایی و .. صورت گرفت.

به تاکید کارشناسان، در این مطالعات انجام گرفته در حوزه گلستان، تعداد 278 پارچه آبادی در داخل جنگل و حاشیه جنگل به صورت ییلاق و قشلاق قرار داشت که از این تعداد 213 پارچه آبادی داخل جنگل واقع و تعداد سه هزار و 400 دامدار و حشمدار بصورت موقت و دائم استفاده می کردند.

مدیرکل منابع طبیعی گلستان در این خصوص گفت: در جنگلهای گلستان 451 هزار هکتار است 587 هزار واحد دامی وجود داشت و از سال 86 تا امروز توانستیم بیش از 120 هزار واحد دامی خارج کنیم.

حمید سلامتی با بیان اینکه در طول برنامه پنجم باید مابقی دام را خارج کنیم اظهار داشت: از سال 86 تاکنون 594 خانوار در 24 روستای 20 خانوار ساماندهی شدند و دامداران و روستا را از جنگل خارج کردیم و مجتمع های دامداری مثل نوده، رامیان و ینقاق ایجاد کردیم.

وی عنوان کرد: در مجموع با خروج جنگل نشینان و دامهایشان، بیش از 280 هزار هکتار جنگل ها از وجود دام خارج شدند.

سلامتی بیان داشت: همچنین بیش از سه هزار و 500 هکتار از عرصه های جنگلی محاق در جنگل که مستثنایات اشخاص بودند را خریداری و جنگل کاری کردیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان بیان داشت: در مجموع 10 میلیارد تومان هزینه برای ساماندهی و خرج دام انجام دادیم و دولت نیز اعتبارات خوبی گذاشت و امیدواریم در برنامه پنجم بقیه کار را انجام دهیم.

سلامتی به فوایت طرح خروج دام از جنگل اشاره و اضافه کرد: اجرای طرح کمک به تسریع در آزادسازی و تجدید حیات عرصه های جنگلی خواهد کرد.

وی فراهم کودن زمینه های بازسازی مناطق کم پوشش، کمک به تغییر الگوی اقتصادی و معیشتی دامداران را از دیگر فواید برشمرد.

مدیرکل منابع طبیعی گلستان گفت: تغییر دامداری سنتی به صنعتی و بهبود وضعیت اقتصادی دامداران از دیگر مزایای اجرای این طرح است.

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به گزارش خبرنگار مهر، اجرای طرح ساماندهی خروج دام از جنگل، تجمیع خانوارهای پراکنده جنگل نشین، جابجایی روستای کم جمعیت داخل جنگل، خرید اراضی رها شده با مشکلاتی از قبیل تامین شغل و معیشت آتی، تامین سکونت، وابستگی شدید جنگل نشینان به جنگل و عدم همسویی دستگاه های اجرایی و .. همراه است.

گلستان یک میلیون و 126 هزار هکتار مرتع و 451 هزار هکتار جنگل دارد.