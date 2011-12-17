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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۹:۱۵

مدرس گرجی:

4000 کیلومتر از محورهای کردستان خط کشی شد

4000 کیلومتر از محورهای کردستان خط کشی شد

سنندج - خبرگزاری مهر: معاون راهداری اداره کل راه و ترابری کردستان از خط کشی بیش از چهار هزار کیلومتر از محورهای این استان تا پایان آبان ماه خبر داد.

محمد راشد مدرس گرجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات اداره کل راه و ترابری استان کردستان در راستای افزایش ایمنی در راه های استان دگفت: از ابتدای سال ‌جاری تا پایان آبان ماه و به ‌منظور افزایش دید رانندگان، جلوگیری از تصادفات و افزایش ایمنی در بیش از چهار هزار کیلومتر طول محورهای کردستان خط کشی اجرا شده است.

وی افزود: از این میزان سه هزار و 860 کیلومتر خط کشی سرد و 150 کیلومتر طول نیز خط کشی گرم اجرا شده است که این اقدام در راستای کاهش تصادفات رانندگی و همچنین ارتقاء ایمنی در جاده های استان کردستان بسیار موثر است.

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری استان کردستان یادآور شد: همچنین شش هزار متر طول خطوط عرضی کاهنده سرعت و چهار هزار متر مربع خط نوشته حاوی پیام کاهش سرعت در مدت زمان یادشده در جاده ها و محورهای اصلی و فرعی استان کردستان به ویژه در تقاطع‌ ها اجرا شده است.

مدرس گرجی گفت: اجرای خط کشی از جمله اقدامات راهداری مهم و حساسی است که در طول سال به طور مستمر و با توجه به نیاز در فواصل زمانی مختلف انجام می‌ شود و تاثیر مستقیم آن بر افزایش ایمنی در جاده های استان کردستان کاملا مشهود است.

کد مطلب 1485233

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