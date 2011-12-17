4000 کیلومتر از محورهای کردستان خط کشی شد

محمد راشد مدرس گرجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات اداره کل راه و ترابری استان کردستان در راستای افزایش ایمنی در راه های استان دگفت: از ابتدای سال ‌جاری تا پایان آبان ماه و به ‌منظور افزایش دید رانندگان، جلوگیری از تصادفات و افزایش ایمنی در بیش از چهار هزار کیلومتر طول محورهای کردستان خط کشی اجرا شده است.

وی افزود: از این میزان سه هزار و 860 کیلومتر خط کشی سرد و 150 کیلومتر طول نیز خط کشی گرم اجرا شده است که این اقدام در راستای کاهش تصادفات رانندگی و همچنین ارتقاء ایمنی در جاده های استان کردستان بسیار موثر است.

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری استان کردستان یادآور شد: همچنین شش هزار متر طول خطوط عرضی کاهنده سرعت و چهار هزار متر مربع خط نوشته حاوی پیام کاهش سرعت در مدت زمان یادشده در جاده ها و محورهای اصلی و فرعی استان کردستان به ویژه در تقاطع‌ ها اجرا شده است.

مدرس گرجی گفت: اجرای خط کشی از جمله اقدامات راهداری مهم و حساسی است که در طول سال به طور مستمر و با توجه به نیاز در فواصل زمانی مختلف انجام می‌ شود و تاثیر مستقیم آن بر افزایش ایمنی در جاده های استان کردستان کاملا مشهود است.