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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۸:۵۲

در سال جاری/

339 دوره آموزشی برای فرهنگیان کردستان برگزار شد

339 دوره آموزشی برای فرهنگیان کردستان برگزار شد

سنندج - خبرگزاری مهر: از ابتدای سال جاری تاکنون 339 دوره آموزشی برای فرهنگیان استان کردستان در حوزه های مختلف برگزار شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی آموزش و پرورش کردستان از برگزاری 339 دوره آموزشی در سال جاری برای فرهنگیان این استان در حوزه های مختلف خبر داد.

این دوره های آموزشی با حضور 30 هزار و 179 نفر از فرهنگیان و با بیش از 730 هزار و 410 نفر ساعت برگزار شده است که از این تعداد دوره 36 مورد از آن عمومی و با شرکت سه هزار و 304 نفر و 303 عنوان دوره تخصصی نیز با شرکت 26 هزار و 875 نفر برگزار شده است.

بر این اساس بیشترین تعداد شرکت کننده در این دوره ها، شرکت 16هزار و 572 نفر در قالب 18دوره طرح بصیرت و دو هزار و 430 نفر در دوره کتب جدید التالیف پایه اول ابتدایی بوده است که به صورت منطقه ای و شهرستانی برگزار شد.

برگزاری دوره قرآن پایه چهارم ابتدایی به صورت منطقه ای و شهرستانی با حضور دو هزار و 460 نفر از آموزگاران و دوره غیر حضوری مبانی تربیت اسلامی با شرکت هفت هزار و 14 نفر از فرهنگیان از دیگر  دوره های آموزشی برگزار شده از ابتدای سال جاری تاکنون در استان کردستان است.

از این تعداد دوره برگزار شده در سال جاری در استان کردستان 57 دوره به صورت متمرکز استانی و سایر دوره ها در ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق برگزار شده است و هزینه برگزاری این دوره ها تا ابتدای آذر ماه سال جاری بالغ بر چهار میلیارد ریال بوده است.

کد مطلب 1485235

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