مجوز تردد خودروهای خارجی در کردستان صادر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شهبازی با بیان اینکه به زودی و برای اولین بار مجوز تردد خودروهای خارجی با پلاک موقت در استان صادر می شود، اظهار داشت: این مجوز با پیگیری های مستمر و در راستای تقویت و گسترش مناسبات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و توجه بیشتر به صنعت توریسم بین استان و اقلیم کردستان عراق صادر می شود.

وی افزود: در این طرح امکان تردد خودروهای شخصی خارجی و به خصوص خودروهای منطقه اقلیم کردستان عراق که مناسبات نزدیک و دوستانه ای را با جمهوری اسلامی ایران و استان دارد، فراهم و این خودروها ضمن ورود به استان کردستان از سمت مرز باشماق مریوان، می توانند به مدت شش ماه از پلاک های موقت صادر شده استفاده کنند.

استاندار کردستان اظهار داشت: بر این اساس خودروهای خارجی با هماهنگی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و پس از ترخیص از مرز باشماق شماره گذاری موقت می شوند و در مدت زمان تعیین شده امکان تردد در داخل استان را پیدا می کنند.

شهبازی عنوان کرد: پیش از این خودروهای شخصی خارجی با برگ تردد موقت مجاز به ورود و خروج از مرزهای استان کردستان بودند که این مسئله مشکلاتی برای میهمانان و تجار خارجی که قصد سفر به استان را داشتند، به وجود آورده بود که انتظار می رود با این اقدام زمینه برای تقویت مناسبات همه جانبه فراهم شود.

وی در پایان با اشاره به اینکه این مجوز شامل وسایل نقلیه عمومی و کامیون های ترانزیت خارجی نمی شود، افزود: انتظار می رود بر اساس تفاهم نامه دو جانبه میان دو طرف و با رایزنی های مثبت صورت گرفته به زودی بستر لازم برای تردد خودروهای ایرانی با پلاک موقت، در کردستان شمال عراق نیز فراهم شود.