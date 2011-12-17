به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "هفت اقلیم" امروز 26 آذر ماه ساعت 19:30 در رادیو فرهنگ مسائل و مشکلات تئاتر شهر را با حضور ریاست مجموعه تئاتر شهر بررسی می‌کند. سیدصادق موسوی رئیس تئاتر شهر مهمان این برنامه است.

- رمان انجمن مو سرخ‌ها، نمایش این هفته برنامه رادیویی "کتاب شب" است که امشب 26 آذر ماه ساعت 23:30 از رادیو تهران پخش می‌شود. محسن حکیم معانی سردبیر این برنامه است.

- برنامه جدید "جای پای کودک" از روز جمعه دوم دی ماه ساعت 15:30 از رادیو فرهنگ پخش می‌شود. این برنامه قصد دارد با دعوت از نویسندگان و شاعران کودک شنوندگان را به دنیای کودکی ببرد.

- برنامه جدید "اهل آبادی" به معرفی برترین‌ها و نمونه‌های بخش کشاورزی می‌پردازد. این برنامه از رادیو ایران پخش می‌شود. مهدی ساعی تهیه‌کننده این برنامه است.

- دو گروه برنامه‌ساز جامعه و سیاست رادیو ایران با تهیه ویژه برنامه "انتخاب ملت" مردم را در این مشارکت سیاسی تشویق و ترغیب می‌کند.

- برنامه "پرسش آزاد"روز یکشنبه 27 آذر ماه در مبحث دین شناسی اعراب "مقیمین الصلاه" را مورد بررسی قرار می‌دهد.

این برنامه از رادیو قرآن پخش می‌شود.

- برنامه "مهر تابان" در رادیو قرآن هر روز به توصیه‌هایی اخلاقی از منظر قرآن و تلاوت برای کودکان و نوجوانان می‌پردازد.