به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "هفت اقلیم" امروز 26 آذر ماه ساعت 19:30 در رادیو فرهنگ مسائل و مشکلات تئاتر شهر را با حضور ریاست مجموعه تئاتر شهر بررسی میکند. سیدصادق موسوی رئیس تئاتر شهر مهمان این برنامه است.
- رمان انجمن مو سرخها، نمایش این هفته برنامه رادیویی "کتاب شب" است که امشب 26 آذر ماه ساعت 23:30 از رادیو تهران پخش میشود. محسن حکیم معانی سردبیر این برنامه است.
- برنامه جدید "جای پای کودک" از روز جمعه دوم دی ماه ساعت 15:30 از رادیو فرهنگ پخش میشود. این برنامه قصد دارد با دعوت از نویسندگان و شاعران کودک شنوندگان را به دنیای کودکی ببرد.
- برنامه جدید "اهل آبادی" به معرفی برترینها و نمونههای بخش کشاورزی میپردازد. این برنامه از رادیو ایران پخش میشود. مهدی ساعی تهیهکننده این برنامه است.
- دو گروه برنامهساز جامعه و سیاست رادیو ایران با تهیه ویژه برنامه "انتخاب ملت" مردم را در این مشارکت سیاسی تشویق و ترغیب میکند.
این برنامه از رادیو قرآن پخش میشود.
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