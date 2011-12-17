137 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی دهگلان رفع تصرف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضایی با اشاره به اینکه 137 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی شهرستان دهگلان از سال 89 تاکنون رفع تصرف شده است، گفت: در این مدت تعداد 176 فقره پرونده تخلف نیز در دادگستری این شهرستان در رابطه با منابع طبیعی و اراضی ملی تشکیل شده است.

وی افزود: خوشبختانه دستگاه قضائی در استان و شهرستان با تمام توان در مقابل متخلفان ایستاده است و به هیچ وجه در اجرای قانون کوتاهی نخواهد کرد و این مهم زمینه را برای برخورد قاطع با افراد سودجو و فرصت طلب فراهم کرده است.

فرماندار شهرستان دهگلان در ادامه با درخواست از ادارات و سازمان های دولتی این شهرستان جهت همکاری با دادگستری در راستای برخورد با افراد سودجو و زمین خوار، اظهار داشت: منابع طبیعی ثروت عمومی است و به همین دلیل باید ترویج فرهنگ حفاظت و آموزش های لازم در صیانت از این ثروت ملی و استفاده صحیح از آن در دستور کار مسئولان و مدیران اجرایی قرار گیرد.

رضایی در پایان گفت: برای حفاظت از منابع طبیعی باید جلوی تجاوز به حریم جنگل ها و رودخانه ها، چرای بی رویه دام و نابودی مراتع و استفاده نادرست از گیاهان صنعتی و دارویی گرفته شود تا زمینه برای این نعمت های خدادای برای نسل های آینده نیز فراهم شود.