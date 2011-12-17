دور جدید درگیری ها در قاهره/ 7 کشته و 400 زخمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، قاهره روز گذشته شاهد درگیری های شدید معترضین و نیروهای امنیتی مصر بود.

در جریان این درگیری ها که در مقابل مقر شورای عالی نظامی مصر در مرکز قاهره به وقوع پیوست بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی و استفاده از باتوم و گاز اشک آور دستکم 4 نفر کشته و 400 تن زخمی شدند.

حال 20 تن از زخمی ها وخیم گزارش داده شده است. این درگیری ها پس از آن به وقوع پیوست که به گفته معترضین یکی از جوانان تحصن کننده در قاهره (در اعتراض به حکومت شورای نظامی) به مدت یک ساعت بازداشت شده بود و پس از گذشت ساعتی در حالی که به شدت مجروح شده بود و آثار جراحت در چهره وی بسیار مشهود بود به میان معترضین بازگشت.

پایگاه خبری الیوم السابع مصر در این رابطه شمار کشته ها را 6 نفر و شبکه "ای بی سی" آمریکا این تعداد را 7 نفر اعلام کرده است.

گفته می شود اغلب کشته ها که میانگین سنی آنها 20 تا 30 سال است بر اثر شلیک گلوله به سر و سینه کشته شده اند.

معترضین در این اعتراضات استعفای کمال الجنزوری از دولت و پایان حکومت شورای نظامی مصر را خواستار شدند. مردم مصر جنزوری را عنصری نالایق برای اداره دولت می دانند چرا که به اعتقاد آنها وی یکی از عناصر رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک به شمار می رود.