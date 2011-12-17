  1. بین الملل
  2. سایر
۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۹:۱۰

آخرین اخبار مصر/

دور جدید درگیری ها در قاهره/ 7 کشته و 400 زخمی

دور جدید درگیری ها در قاهره/ 7 کشته و 400 زخمی

رسانه های خارجی از دور جدید درگیری های معترضین و نیروهای امنیتی مصر و کشته و زخمی شدن 407 نفر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، قاهره روز گذشته شاهد درگیری های شدید معترضین و نیروهای امنیتی مصر بود.

در جریان این درگیری ها که در مقابل مقر شورای عالی نظامی مصر در مرکز قاهره به وقوع پیوست بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی و استفاده از باتوم و گاز اشک آور دستکم 4 نفر کشته و 400 تن زخمی شدند.

حال 20 تن از زخمی ها وخیم گزارش داده شده است. این درگیری ها پس از آن به وقوع پیوست که به گفته معترضین یکی از جوانان تحصن کننده در قاهره (در اعتراض به حکومت شورای نظامی) به مدت یک ساعت بازداشت شده بود و پس از گذشت ساعتی در حالی که به شدت مجروح شده بود و آثار جراحت در چهره وی بسیار مشهود بود به میان معترضین بازگشت.

پایگاه خبری الیوم السابع مصر در این رابطه شمار کشته ها را 6 نفر و شبکه "ای بی سی" آمریکا این تعداد را 7 نفر اعلام کرده است.

گفته می شود اغلب کشته ها که میانگین سنی آنها 20 تا 30 سال است بر اثر شلیک گلوله به سر و سینه کشته شده اند.

معترضین در این اعتراضات استعفای کمال الجنزوری از دولت و پایان حکومت شورای نظامی مصر را خواستار شدند. مردم مصر جنزوری را عنصری نالایق برای اداره دولت می دانند چرا که به اعتقاد آنها وی یکی از عناصر رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک به شمار می رود.

کد مطلب 1485241

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها