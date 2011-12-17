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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۹:۳۹

رحیم آبادی در گفتگو با مهر:

جشنواره خاطره نویسی نجوای یاران در خراسان جنوبی برگزار می شود

جشنواره خاطره نویسی نجوای یاران در خراسان جنوبی برگزار می شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون تبلیغات اداره کل حفظ و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی از برگزاری دومین جشنواره استانی خاطره نویسی نجوای یاران در خراسان جنوبی خبر داد.

مهدی رحیم آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: جمع آوری خاطرات رزمندگان و تدوین تاریخ جنگ از اهداف برگزاری این جشنواره است .

وی افزود: جمع آوری خاطرات کردستان، جمع آوری خاطرات مقدمات جنگ تا پایان دفاع مقدس و جمع آوری حوادث مربوط به پشت جبهه وشب های بمباران از محورهای این جشنواره است.

معاون تبلیغات ادراه کل حفظ و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی عدم داستانی بودن خاطرات، رعایت عناصر زمان مکان و نام اشخاص را از شرایط شرکت در جشنواره عنوان کرد.

وی یادآورشد: خاطرات برگزیده علاوه بر دریافت جایزه در قالب یک کتاب چاپ خواهد شد و مهلت ارسال خاطرات تا 30 آذرماه سال جاری است.

کد مطلب 1485242

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