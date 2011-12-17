انسجام فعالیتهای فرهنگی در کردستان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی در جریان دیدار با مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان اظهار داشت: انسجام و هماهنگی بیشتر بین دستگاه ها و ادارات دولتی متولی امور فرهنگی در راستای اعتلاء بیشتر این بخش در استان کردستان یک امر لازم و ضروری است.

وی با اشاره به موقعیت استان کردستان در حوزه های مختلف فرهنگی بیان کرد: با هماهنگی و انسجام بیشتر می توان به دستاوردهای بسیار خوبی در حوزه های فرهنگی دست یافت و این مهم باید بیش از گذشته مورد توجه و عنایت متولیان این بخش قرار گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان نیز در سخنانی با اشاره به فعالیت های انجام شده در حوزه های مختلف توسط این اداره کل در سال جاری بیان کرد: همزمان با ایام ماه محرم نشست های کاری و تخصصی ستاد شئون استان برگزار شده و خوشبختانه برنامه ریزی های صورت گرفته پیرامون ماه محرم نتایج خوبی را در مراسم های برگزار شده، به دنبال داشت.

در ادامه این دیدار حجت الاسلام مسعود صفی یاری همچنین گزارشی از دیگر برنامه های در دست اجرای اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان را ارائه و در ادامه اهم مسائل فرهنگی و تبلیغی استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.