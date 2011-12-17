وحدت حوزه و دانشگاه از ثمرات بزرگ انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ابوالفضل عامری در جلسه شورای اداری این مرکز ضمن گرامیداشت یاد و خاطره استاد شهید دکتر محمد مفتح و بزرگداشت روز وحدت حوزه و دانشگاه گفت: اتحاد میان این دو نهاد مهم و ارزشمند می‌تواند تقویت‌کننده و سامان دهنده‌ی توانمندی‌ها درهر دو ارگان باشد.

وی افزود: در صحنه بودن دانشجویان و طلاب بیانگر شناخت، بصیرت و آگاهی آنان از ترفندها، روش‌های جدید و نرم‌افزاری دشمنان است و شهادت شهید مفتح و ترور شخصیت‌های مهم انقلابی نه تنها نتوانست خللی در روند انقلاب بوجود آورد، بلکه سبب استحکام پایه های انقلاب اسلامی شد.

رئیس دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان های گلستان و گیلان تصریح کرد: وضعیت دانشگاه ها و حوزه ها نسبت به سالهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی بسیار تفاوت یافته است و تا به امروز شاهد پیشرفت‌های بزرگی در زمینه‌های گوناگون این مراکز بوده ایم.

عامری با بیان اینکه دانشگاه و مدارس علوم دینی امروز بسیار مردمی‌تر، زنده‌تر و دینی‌تر از دوران پیش از انقلاب است و روح تحقیق، پیشرفت، علم و حضور در صحنه‌های مختلف بیش از گذشته در آن زنده و جاری است، اضافه کرد: پیشرفت های عظیمی در حوزه ها اتفاق افتاد و وجود صدها مؤسسه تحقیقاتی، حوزوی اهل قلم، روشنفکر آشنا با علوم نوین و اهل تفکر اجتماعی نمونه‌ای از این دستاوردهاست.

رئیس مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور عنوان کرد: همگرایی ارزنده میان حوزه و دانشگاه و پرهیز از هرگونه افراط و تفریط و تلاش برای ارائه راهکارهای کارشناسی شده ازپیش شرط های مهم پیوند علم و ایمان و تعهد و تخصص است و این مهم می تواند حافظ و نگهدار میهن اسلامی مان در تمامی گردونه‌های دشوار و مشکلات تحمیل شده به نظام اسلامی باشد.