یک کتاب ایرانی در فهرست 15 کتاب برتر جهان قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در پنجاه و ششمین نمایشگاه بینالمللی کتاب کودک که همهساله در آلمان برگزار میشود، کتاب «روزها دیوها از آدمها میترسند» نوشته علیاصغر سیدآبادی با تصویرگری پیمان رحیمیزاده در میان 15 کتاب برتر جهان قرار گرفت.
در این نمایشگاه که روز 25 نوامبر برابر با 4 آذر ماه در محل موزه آفنباخ گشایش یافت، همهساله از بین تمام کتابهای دریافتی از سراسر جهان، برترینها انتخاب و در سایت نمایشگاه معرفی میشوند.
در میان آثار برگزیده امسال، کتاب «روزها دیوها از آدمها میترسند» نوشته علیاصغر سیدآبادی از ایران جای دارد که ناشر آن شباویز است و این ناشر ایرانی نیز تنها ناشر شرکتکننده در این نمایشگاه است، که آثار برگزیدهاش را به درخواست برگزارکنندگان نمایشگاه در اختیار آنها قرار داده بود.
کتاب «روزها دیوها از آدمها میترسند» نخستین کتاب ایرانی است که بهزبان عربی برای کودکان فلسطینی منتشر شده است و در اختیار ساکنان نوار غزه قرار گرفته است.
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